Bayraktar: 2B'yi 20 günde Meclis'ten geçireceğiz

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 2B meselesini halletmeden vatandaşla karşı karşıya gelmeyeceklerini belirterek, ''Şimdi 2B yasası çıktı, inşallah bir aksaklık olmazsa bu hafta, ama ufak bir aksaklık olursa önümüzdeki hafta Meclis'e girecek. Süratle 20 gün içerisinde, bir ay içerisinde Meclis'ten geçireceğiz'' dedi.





Bayraktar, Ümraniye Belediyesi nikah salonunda kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri olarak, 9 yılı aşkın süredir iktidarda olduklarını söyledi.





Parti olarak Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerinin belli olduğunu kaydeden Bayraktar, ''Biz mağdurların partisiyiz. Biz sorunları, problemleri çözen bir partiyiz. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz bellidir. Birileri gelir istismar eder, birileri gelir laf eder, biz iş yaparız'' dedi.





Bayraktar, bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkardıklarını ifade ederek, ''Demek ki 2B çıkıyor. Vatandaşa tapusunu vereceğiz. Orada küçük parseller var, küçük parsel sahipleri olacak. Bunları çözmek için stok konut yapalım dedik, problemleri daha kolay çözeriz diye ama şimdi önce tapuları vereceğiz, tapuları verdikten sonra da bu konutları yapmayacağız, onları da daha sonra yapacağız'' diye konuştu.





''Kesinlikle 2B meselesini halletmeden sizinle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum'' diyen Bayraktar, parti olarak başkaları gibi millete, halka tepeden bakmadıklarını, AKP hükümeti döneminde Türkiye'nin kadastrosunu bitirdiklerini söyledi. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Şimdi 2B yasası çıktı, inşallah bir aksaklık olmazsa bu hafta, ama ufak bir aksaklık olursa önümüzdeki hafta Meclis'e girecek. Süratle 20 gün içerisinde, bir ay içerisinde Meclis'ten geçireceğiz. 2B'nin özü şu; Yerinden, yöresinden, köyünden imkan bulamayıp, iş bulmak için, çocuğuna daha iyi eğitim sağlamak için, daha iyi hayat şartları temin etmek için şehirlere gelmek zorunda olan ve imkansızlıklar içerisinde bulduğu hazine arazisinde kendine bir barınak yapan insanları, mağdur etmeden hak sahibi, tapu sahibi yapmaktır. Yasanın ana ruhu budur. Yasanın esas meali, anlamı budur. Burada biz şimdi ne yapıyoruz. Tabii ki devletin malını biz size bedava vermeyeceğiz. Yumuşak bir düşünceyle, devletin vatandaşı kucaklayacağı bir düşünceyle fiyatını tespit edeceğiz. Değeri yüzde 70'in üzerinde, yani yüzde 30 indirim yapmak suretiyle, 3 yıl vatandaşa vadeyle bunu vereceğiz. 6 ayda bir taksitlerle. Eğer derse ki 'ben peşin ödeyeceğim', yüzde 20 indirim yapacağız. Yani toplam bedel yaklaşık yüzde 50-56'ya geliyor. Bu şekilde vatandaşı sahiplendireceğiz.''





Ondan sonra buraların Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte imarlarının yapılacağını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:





''Sadece Ümraniye'de bu problem yoktur. İstanbul'daki diğer 2B alanlarındaki bu problemleri, Türkiye'deki bütün problemleri beraber çözmek için imar planları yapıldığı zaman bunların yolları uygun olacak, meydanları, eğitim tesisleri, parkları, bahçeleri uygun olacak. Burada parsel birleşimleri olacak. Mecbur da olmak zorunda. Bunlara kolaylık getirmek için vatandaşların da bu anlayışı yapmaları lazım. Biz imar dışında vatandaşı serbest bırakacağız, isterse yerini satsın, isterse kendisi yapsın, isterse müteahhide versin.''





