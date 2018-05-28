Bayraklı Belediye Başkanı ile bürokratlarının yargılanmalarına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 11 sanığın \'görevi kötüye kullanma, rüşvet ve irtikap\' suçlamasıyla tutuksuz yargılandıkları davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa\'da \'görevi kötüye kullanma, rüşvet ve irtikap\' soruşturması kapsamında, aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de bulunduğu 10 kişi, 2016 yılında gözaltına alındı. 2009 ile 2012 dönemindeki bazı ihalelere fesat karıştırma, evrakta sahtecilik, rüşvet ve irtikap ile suçlanan şüphelilerden bir şirket yetkilisi, Bayraklı Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karabağ\'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiğini öne sürdü. Bunun üzerine Başkan Karabağ da ifade için savcılığa çağrıldı. Dosyada, belediyeden ihale alan bir firmanın belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti aldığı, belediyenin temin ettiği bazı ihtiyaçların da usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan alındığı iddiaları da yer aldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Fen İşleri Müdürü S.Ç., \"Ben 2009 yılından beri belediyede çalışıyorum. 2011 yılında Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptım. Bayraklı’da park ve bahçeler dört bölgeye ayrılmıştı. İhalelerde en düşük fiyatı kim vermişse ve firma kaliteliyse o firmaya onay veriyordum\" dedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunu hatırlatıp, \"Futbol sahalarının çimlendirilmesinde tüm sahalar için neden tek bir ihale yerine her saha için ayrı ihale yaptınız\" diye soru sordu. Sanık S.Ç. belediye bütçesinin yeterli olmadığını söyleyerek, \"Önce bir futbol sahası için talep geldi. Sonra başka bir futbol sahası için talep geldi. Çimlerin yıprandığı söylenerek böyle bir talepte bulunuldu. Mantıken tüm sahaların çimlendirilmesi gerekir. Ancak biz belediyenin bütçesine göre hareket etmek durumundayız. Sadece futbol sahalarını çimlendirmek için bütçeyi kullanırsak, park ve bahçeler için yatırım yapamayız\" diye konuştu.

Ardından tanık olarak dinlenen ve Bayraklı Belediyesi’nde ziraat mühendisi olarak çalışan S.K., belediyenin yeni kurulmasından dolayı o dönem eleman yetersizliği nedeniyle sıkıntılar yaşandığını anlattı. Bayraklı\'daki çok sayıdaki futbol sahası için taleplerin geldiğini, yapılan sahaların zamanla bozulan bölümlerini tamir ettiklerini belirten S.K., mahkeme başkanının \"Bir futbol sahasının çimi için mi talepte bulunuyordunuz yoksa birden fazla sahanın çimi için mi talepte bulunuyordunuz?\" sorusuna, \"Bir futbol sahası için de talep geliyordu, aynı anda 3 saha için de talepte bulunuluyordu. Görev yaptığım sürede, hatırladığım kadarıyla, futbol sahasının çimleri için ihale yapılmadı\" diye cevap verdi.

Belediye Başkan Hasan Karabağ\'ın avukatı Bilge Özer, mahkeme başkanının tanığa yönelttiği bazı sorulara itiraz etti. Bunun üzerine avukat Özer ile mahkeme başkanı arasında gerginlik yaşandı. Avukat Özer, soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı Ali Çiçek, emniyet mensupları Mustafa Çil, Yusuf Usşen ve Muhammet Ali Özmen\'in mesleklerinden ihraç edildiğini ve \'silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçlamasıyla yargılamalarının devam ettiğini söyleyerek, \"2009\'da kurulan Bayraklı Belediyesi\'ne 2010\'da soruşturma başlatıldı. Bu açık bir komplodur. İddianamede, Aliağa Belediyesi\'nin çiçek ihalesi, Bayraklı Belediyesi\'ne bağlanıyor. Deliller, en başından beri yasak bir şekilde toplandığından, bu delillerle hüküm verilemez. Müvekkilim ve diğer sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmelidir\" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.