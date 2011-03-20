Bayraklar neden yarıya indirildi?

T24 - Japonya'da yaşanan felaketin ardından, Japon halkı ile dayanışmak ve yaşanan felaketten duyulan üzüntüyü dile getirmek için bugün bayraklar yarıya indirildi.

Japonya'da meydana gelen deprem dolayısıyla bayraklar yarıya indirildi. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce bildirilen açıklamada Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami nedeniyle bayrakların yarıya indirimesi kararı alınmıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "11 Martta Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketleri nedeniyle, Japonya ve Japon halkıyla dayanışma ifadesi olarak, bütün yurtta devlet daireleri ve kurumlar ile yurt dışı temsilciliklerimizde 18 Mart Cuma günü saat 18.00'den, 21 Mart Pazartesi günü saat 09.00'a kadar bayrakların yarıya indirilmesi uygun görülmüştür."



