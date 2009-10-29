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Dünya

Bayraklar, Cumhuriyet Bayramı'nda gönderde

Bakü’deki Türk Şehitliği’nde, Cumhuriyet Bayramı öncesi bayraklar göndere çekildi.

29 Ekim 2009 02:00

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği’nde, Türk bayraklarının indirilmesiyle başlayan kriz, bayrakların Cumhuriyet Bayramı öncesi yeniden dikilmesiyle sonlandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügerin, Dışişleri Bakanlığı’ndaki haftalık basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi: “Yaşananları kriz olarak görmedik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kriz yaşanması kavramsal olarak mümkün değil. Tek bir millet içerisinde kriz yaşanmaz. Bazı sıkıntılar, yanlış anlamalar olmuş olabilir. Bunu uzun bir birlikteliğin içinde küçük bir parantez olarak görmek lazım. Bu parantez de anladığım kadarıyla bu sabah (dün sabah) kapanmıştır.”
Bakü’de bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan Başkanlığı’ndaki parlamento heyeti ise dün sabah Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı’nda kabul edilen Türk milletvekilleri, önceki gece Türk ve Azerbaycan bayraklarının yeniden asıldığı Türk Şehitliği’ne giderek, sembolik mezarlara karanfil koydu. Mercan burada yaptığı açıklamada, “TBMM, Azerbaycan halkını rahatsız edecek herhangi bir adımı atmayacak. Bundan hepinizin emin olması gerekir” dedi.

Aramıza nifak sokamayacaklar

Murat Mercan, şehitlikte Türk ve Azeri bayraklarının yeniden dalgalanmasının gurur verici olduğunu söyledi. Heyette bulunan MHP Milletvekili Şenol Bal da hiç bir gücün Türkiye ve Azerbaycan arasına nifak sokamayacağını belirterek, “Biz toplum olarak buna imkan vermeyeceğiz” dedi. Meclis Heyeti yarın Türkiye’ye dönecek.

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