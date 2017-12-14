'Bayrakçı Dede'den 15 Temmuz şehitlerine 1002 metrekarelik bayrak

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde topladığı çakıl taşlarıyla şehitler, gençler ve çocuklar için bir tepe yamacına, Diyarbakır\'da ise, karakolun yakınına Türk bayrağı yapan, 64 yaşındaki Turan Kaplan, 15 Temmuz şehitleri için oluşturduğu 1002 metrekarelik bayrağı bitirme aşamasına geldi. \'Bayrakçı Dede\' adıyla anılmaya başlanan Kaplan, 5\'incii bayrağını şehitler anısına boyayıp, 15 Temmuz\'da sergileyeceğini söyledi.

Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi\'nde yaklaşık 3 yıldan bu yana kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 yılında Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük üzüntü duyarak, şehitler anısına Timurlenk Tepesi\'nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, 2016 yılında aynı yamaca 217 metrekarelik bir Türk bayrağı daha yaparak, 23 Nisan\'da çocuklara hediye etti. Kaplan, ardından aynı yamaçta, ilk bayrağın yaklaşık 500 metre üst kısmına 300 metrekarelik bayrak daha yaparak, 19 Mayıs\'ta gençlere armağan etti.

GENELKURMAY BAŞKANI\'NDAN PLAKET ALDI

Turan Kaplan\'ın bu davranışı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın da dikkatini çekti. Orgeneral Akar tarafından Afyonkarahisar\'a gönderilen ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafı bulunan bir plaket, askeri yetkililer tarafından Kaplan\'a verildi. Diyarbakır\'ın Kulp ilçesine bağlı Aygün Jandarma Karakol Komutanlığı\'nın isteği üzerine Kaplan, darbe girişiminden sonra bölgede asker ve korucuların yardımıyla 11 günde şehitler anısına 966 metrekarelik çakıldan Türk bayrağı yaptı.

5\'İNCİ BAYRAĞINI YAPIYOR

Türk bayrağı çalışmalarıyla takdir toplayan Turan Kaplan, 5\'inci bayrağını ise yine Sandıklı\'daki Timurlenk Tepesi\'nde yapmaya karar verdi. Geçen temmuz ayında başladığı çalışmalar kapsamında daha önce 600 metrekare olarak planladığı Türk bayrağını büyüten Kaplan, 1002 metrekareye çıkardı. Çevreden topladığı taşlarla Türk bayrağını yapan Kaplan, 15 Temmuz şehitlerinin anısına oluşturduğu bayrağını boyama aşamasına getirdi. Kaplan, yıpranmaması için boyasını yapmadığı bayrağını önümüzdeki 15 Temmuz\'a yakın bir zamanda boyayacak.

\"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAPIYORUM\"

Üzerine giydiği Türk bayraklı kıyafetiyle çalışmasını sürdüren Turan Kaplan, şöyle konuştu:

\"15 Temmuz şehitleri anısına yaptığım Türk bayrağı, 1002 metrekare. Burada 2 bin 265 el arabası taş var. Boyasını yıpranmaması için biraz geciktirdim. 15 Temmuz\'dan bir hafta ya da 10 gün önce boyayarak, 15 Temmuz şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Devlet büyüklerimi, Sayın Cumhurbaşkanımı, Başbakanımı, Genelkurmay Başkanımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımı, Orman ve Su İşleri Bakanım Veysel Eroğlu\'nu, hepsini açılışa davet etmek istiyorum. Muhakkak bunlardan birisinin gelmesini istiyorum.\"

\"YALVARIYORUM, BANA İZİN VERSİNLER\"

Bayrağı çevreden topladığı taşlarla ve kendi imkanlarıyla yaptığını anlatan Turan Kaplan, altıncı bayrağını yapmak için de yer bulduğunu söyledi. Kaplan, dedi:

\"Yeri buldum. Devlet yetkililerinden bulduğum bu yere bayrak yapmam için izin istiyorum. Orman ve Şu İşleri Bakanımın bu yeri, bana tahsis etmesini istiyorum. Bu yer, Afyonkarahisar merkezden çıkışta bir yer. Yalvarıyorum, bana bu yere bayrak yapmam için izin versinler. İçimden gelen bayrak sevgisi bu. Yaptığım bu bayrakları da korumaya aldım. Kendi paramla aldığım direk ve dikenli tellerle yaptığım bayrakları zarar görmesin diye korumaya aldım.\"

Turan Kaplan, ayrıca Dağlıca şehitleri için yaptığı ilk bayrağının biraz otlandığını belirterek, \"Temizlemeye başladım. Yeni sezonda bu bayrağımı tertemiz bulacaksınız. Kimseden destek almadan bu bayrağımın boyasını, cilasını, temizlemesini yapıyorum\" diye konuştu.

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