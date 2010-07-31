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Spor

BAYRAK YARIŞINDA TÜRK TAKIMI ELENDİ BARCELONA (A.A)

31 Temmuz 2010 15:06

-BAYRAK YARIŞINDA TÜRK TAKIMI ELENDİ BARCELONA (A.A) - 31.07.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın sabah seansında yapılan erkekler 4x100 metre bayrak yarışı seçmelerinde mücadele eden Türk Milli Takımı sonuncu olarak elendi. Bir Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa piste çıkan Mustafa Delioğlu, Sezayi Özkaya, Hakan Karacaoğlu ve İzzet Safer'den oluşan milli takım, 4x100 metre bayrak yarışında 40.23'lük derece ile son sırada yer aldı ve elendi.  Milli sporcular, yarış sonrası yaptıkları değerlendirmede şunları söylediler: "İyi bir tecrübe elde ettik. Daha çok yeniyiz. Amacımız 40.16 olan Türkiye rekorunu kırmaktı, ama olmadı. Birkaç yerde küçük problemler oldu. Daha iyi olabilirdi, ancak yine de memnunuz. Gelecek için ümitliyiz ve kendimizi geliştireceğiz. İlk defa diğer takımlarla mücadele ettiğimizden tam olarak eksiğimizi bilemeyiz, bu zamanla öğrenilecektir. Zaten finale kalmamız sürpriz olurdu, bizden beklenmiyordu, ama daha az hata yapsaydık finale kalmayı başarabilirdik. İnşallah bir dahaki yarışa..."   Toplam 13 takımın mücadele ettiği 4x100 metre bayrak yarışında Slovenya ve İtalya kural hatasından diskalifiye olurken, 40.23'lik derece elde eden Türkiye son sırada yer aldı. Yarışmada birinciliği 38.75'lik derece ile Almanya elde etti.

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