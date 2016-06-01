"İnşaatta bayrak yakıldı" söylentisi Kürt işçilere linç girişimine yol açtı, barakalar yakıldı, karakol taşlandı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türk bayrağı yakıldığı iddiaları nedeniyle Kürt işçilere linç girişimi yapıldı. İşçileri linç etmeye kalkan grup slogan atarak polis merkezini taş yağmuruna tuttu

Kütahya'nın Dağçeşme Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatında Doğu ve Güneydoğu illerinden çalışmaya gelen işçilerce Türk bayrağı yakıldığı ve olayla ilgili 3 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı iddiası ilçede hızla yayıldı.

İddialar üzerine binlerce vatandaş polis merkezi önünde toplandı. Slogan atan kalabalık polis merkezini taş yağmuruna tuttu.

İlçede gerginliğin yükselmesi üzerine merkezden ve çevre ilçelerden çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.Olayların büyümesi üzerine Kütahya Emniyet Müdürü Vekili Hasan Çevik de ilçeye gitti.

Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, yaptığı açıklamada kesinlikle bayrak yakma olayının söz konusu olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnşaatta kaynak çalışması yaparken çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Çıkan bu yangında binada asılı bulunan Türk bayrağı da yanmış. Olayda kesinlikle herhangi biri tarafından bayrak yakılması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum."

Yılmaz, gerekli tedbirlerin alınması için bölgeye takviye ekiplerin görevlendirildiğini sözlerine ekledi.