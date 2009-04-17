Bayrak indirmeye 10 yıl hapis

Diyarbakır'daki izinsiz gösteriler esnasında bir okulun bahçesindeki Türk bayrağını indirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 2 kişinin yargılandığı davadan karar çıktı.



Demokratik Toplum Partisinin Diyarbakır'da 17 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından yapılan izinsiz gösterilerde Bağlar ilçesindeki bir okulun direğindeki Türk Bayrağı’nın indirilmek istenmesiyle ilgili açılan davanın duruşmasında karar çıktı.



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Çetinkaya ile Resul S. (17) katıldı.



'Türk bayrağına saygım var' dedi ama...



Sanıklardan Çetinkaya, yaptığı son savunmada, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim Türk bayrağına karşı saygım vardır, herhangi bir şekilde saygısızlık yapmak gibi bir niyetim yoktur" dedi.



Diğer sanık Resul S. de savunmasında suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.



Sanık avukatlarından Muharrem Şahin, sanıkların örgüt adına suç işlediklerine dair dosyada kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığını savundu.



Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından sanıklar Çetinkaya'yı TCK'nın "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" fiilini düzenleyen 314/2. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay ve "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçunu içeren 300/1. maddesinden de 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, diğer sanık Resul S.'nin de aynı suçlardan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



