Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP gençlik kongresinde Türk bayrağının indirilmesini eleştirdi, "Bayrağımıza tahammül edemeyen, bu ülkede politika yapabilir mi?" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Muğla Teşkilatı tarafından Marmaris ilçesindeki bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında BDP kongresinde yaşananlara değinen Erdoğan, "İşte bugün buyrun BDP, Gençlik Kongresi'ni adeta farklı bir havaya sokmuş ve dışarıdaki direkte bulunan bayrağımızı bir grup oradan indiriveriyor. Siz nasıl olacak da Türkiye'deki bir demokratik parlamenter sistem içerisinde siyaset yapacaksınız?" diye konuştu.

"Yani bizim bayrağımıza tahammül edemeyen bir anlayış, bir zihniyet bu ülkede politika yapabilir mi?" diyen Başbakan Erdoğan, CHP'nin Hakkari mitingini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Anamuhalefet partisi, işte geçen seçimlerde Hakkari'ye gitti. Hakkari'de bir Türk bayrağını mitinginde sallandıramadı, bulunduramadı. Niye Çünkü orada miting yapamayacaktı. Anlaştılar, anlaşma neticesinde, dediler ki 'Burada Türk bayrağı filan sallandırmayacaksın. Gel o şekilde burada mitingini yap.' Gitti ve oraya kitle olarak da malum kişilerden birileri geldi, onlarla orada mitingini yaptı.

Ama biz gittik, gümbür gümbür orada bayraklarımızı sallandırdık. Türk bayrağımızı sallandırdık, partimizin bayrağını sallandırdık. İşte Diyarbakır'ı izlediniz. On binlerce kişi orada Türk bayrağıyla beraber nasıl bir aradaydı. Biz, bir defa bu topraklar için, bu bayrak için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürdük, sürdüreceğiz."

‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan’

Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek millet diyoruz. Niye bu ırkçılık yapanlar ırkçılık kavramını da bilmiyorlar. Nedir millet Millet kavramı, sadece Türk'ten oluşan değil. Millet kavramının içinde Türk'ü de, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Gürcü'sü de, Arap'ı da, Roman'ı da, Boşnak'ı da vardır. Bütün bunların mecmuudur. Bakın bu kavramı burada ben bu şekilde tanımlarken ilk Meclis açılışında Gazi Mustafa Kemal, 'Şu anda karşımda Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla bir Anasır-ı İslamiye'yi görüyorum' diyor. Yani 'İslami unsurları görüyorum' diyor. Siz diyor, 'Bu milletin mecmuusunuz'. 'Bunlardan oluşur' diyor bu millet.

Ama bunu hala MHP anlayamadı. BDP de anlayamadı. CHP, anlar gibi oluyor. O da böyle bir noktada. Ama anlayamaz. Niye Çünkü o da Anasır-ı İslamiye'yi anlamamış. Mesele burada."

Erdoğan, "İkincisi 'tek bayrak' diyoruz. Niye bu bayrak sizi rahatsız ediyor Bunlara sormak lazım. Niye rahatsız oluyorsunuz arkadaş Nedir sizin derdiniz Bizim bayrağımızın rengi ne Şehidimizin rengi, onun kanının rengi, hilal bizim bağımsızlığımızın ifadesi, o yıldız bizim şehidimizin simgesi. Tanım bu, anlam bu. Dolayısıyla biz bayrağımızdan başka hiçbir bayrağa bu ülkede 'evet' demeyiz" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, "Üçüncüsü 'tek vatan' diyoruz. Nedir tek vatan 780 bin kilometrekare üzerinde, bu vatan topraklarında operasyona asla müsaade etmeyiz. Bu vatan topraklarında, batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarıdır. Bu üniter yapı içerisinde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.