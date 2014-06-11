T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayrağı indiren kişinin yaşı belli oldu

İçişleri Bakanı Eflkan Ala'nın, Lice'de Türk bayrağının indirilmesi olayına ilişkin Başbakan Erdoğan'a rapor sunduğu öğrenildi

11 Haziran 2014 12:21

Başbakan Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısının ardından makamında bazı bakanlarla Lice’deki olayları ve Türk Bayrağı’nın indirilmesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda İçişleri Bakanı Efkan Ala, Tük Bayrağı’nın indirilmesiyle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek eylemcinin 16 yaşında olduğu bilgisini verdi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Ala, eylemcilerin çocuk olmasının bilerek seçildiğini ve silahla müdahale beklendiğini anlattı.

Toplantıda, Lice’de olayların gerçek nedeninin ‘kalekol’ yapımına tepki değil, uyuşturucu ticareti olduğu belirtildi.

Diğer bölgelerdeki kalekolların bu boyutta tepki görmediği hatırlatılarak Lice’nin uyuşturucu geçiş güzergâhında en önemli kavşak olduğu vurgulandı. Burada oluşturulacak güvenlik koridorunun uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuracağının da altı çizildi. Eylemci çocukların bilinçli olarak kışlaya gönderildiği, ölüm olaylarının yaşanmasından sonra hem çözüm süreci hem de kalekol yapımının sekteye uğrayacağı ve buna bağlı uyuşturucu baronlarının istedikleri sonucu alacağı tespiti yapıldı.

Toplantıda, bayrak olayının cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümeti siyaseten sıkıştırma amacı taşıdığı yorumları da yapıldı.

ETİKETLER

bayrakyaş16 yaşındabaşbakan erdoğanbilgiefkan alaiçişleri bakanıtürk bayrağıbayrak indirmelice

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24