Bayrağı indiren kişinin yaşı belli oldu

Başbakan Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısının ardından makamında bazı bakanlarla Lice’deki olayları ve Türk Bayrağı’nın indirilmesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda İçişleri Bakanı Efkan Ala, Tük Bayrağı’nın indirilmesiyle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek eylemcinin 16 yaşında olduğu bilgisini verdi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Ala, eylemcilerin çocuk olmasının bilerek seçildiğini ve silahla müdahale beklendiğini anlattı.

Toplantıda, Lice’de olayların gerçek nedeninin ‘kalekol’ yapımına tepki değil, uyuşturucu ticareti olduğu belirtildi.

Diğer bölgelerdeki kalekolların bu boyutta tepki görmediği hatırlatılarak Lice’nin uyuşturucu geçiş güzergâhında en önemli kavşak olduğu vurgulandı. Burada oluşturulacak güvenlik koridorunun uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuracağının da altı çizildi. Eylemci çocukların bilinçli olarak kışlaya gönderildiği, ölüm olaylarının yaşanmasından sonra hem çözüm süreci hem de kalekol yapımının sekteye uğrayacağı ve buna bağlı uyuşturucu baronlarının istedikleri sonucu alacağı tespiti yapıldı.

Toplantıda, bayrak olayının cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümeti siyaseten sıkıştırma amacı taşıdığı yorumları da yapıldı.