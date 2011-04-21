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BAYKAM'I BIÇAKLAYAN SALDIRGAN SUSTU İSTANBUL (A.A)

21 Nisan 2011 18:00

-BAYKAM'I BIÇAKLAYAN SALDIRGAN SUSTU İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Bedri Baykam ile Tuba Kurtulmuş'u bıçakla yaralayan Mehmet Ç. emniyette susma hakkını kullandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Ç, gözaltında tutulduğu Asayiş Şube Müdürlüğünde resmi olarak ifade vermedi. Çevresi tarafından sosyal olmayan, sinirli biri olarak tanınan Mehmet Ç'nin geceleri sabaha kadar oturarak televizyon izlediği, gündüzleri geç saatte uyandıktan sonra deniz kenarına giderek balık tuttuğu, olayda kullandığı bıçağı balık tutarken de üzerinde taşıdığı öğrenildi. Mehmet Ç'nin balık tutmak dışında bir derneğin lokaline gittiği, bunun dışında evinden pek dışarı çıkmadığı, saç traşını da evde kendi kendine olduğu, ancak dikkat çekmemek için olaydan bir hafta önce gidip oturduğu mahalledeki berbere traş olduğu belirtildi. Zanlı Mehmet Ç'nin, Baykam'ı takip ettiği, sosyal paylaşım sitesine kardeşi Şaban Ç'nin bilgisayarından girdiği, ağabeyi ile birlikte gözaltına alınan Şaban Ç'nin, ''Ağabeyim ben işteyken bilgisayarımı kullanıyordu. Bilgisayarımla neler yaptığı, kimlerle konuştuğunu bilmiyorum. Böyle bir şeyi yaptığına inanamıyorum'' dediği öğrenildi.  Mehmet Ç'nin kız kardeşi ile evli olan Erdal Ö'nün de emniyette cinayet dedektiflerine, ''Kendisi ile çok sık görüşmezdik, ama ara sıra bize gelirdi. BÖyle bir şey yapmasını beklemiyordum'' dediği bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine ''bıçakla adam öldürmeye teşebbüs'' iddiasıyla sevk edilen Mehmet Ç. ile kardeşi ve eniştesinin Savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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