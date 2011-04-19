Baykam'ı bıçaklayan saldırgan: Cumhuriyet düşmanını vurdum

T24- Akatlar Kültür Merkezinde Bedri Baykam ve yanındaki asistanı Tuğba Kurtulmuş'u bıçakla yaraladıktan sonra polise teslim olan Mehmet Ç.'nin olaydan sonra gittiği eski patronundan "Cumhuriyet düşmanını vurdum" diyerek 200 lira para istediği belirlendi.



Soruşturma kapsamında Mehmet Ç.’nin kardeşi Şaban Ç. ile eniştesi E.Ö. de gözaltına alındı. Polis saldırganın kullandığı bilgisayarı inceleyerek saldırıyla ilgili ipucu arıyor. Öte yandan Mehmet Ç.’nin manik depresif hastalığından ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi. Mehmet Ç.’nin daha önce Aksaray ilinde nişanlısının eski nişanlısı ve arkadaşını bıçakladığı ve 6 ay hapis yattığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada bıçaklı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 3’e yükseldi. Mehmet Ç.’nin kardeşi Şaban Ç. ile eniştesi E.Ö. de saldırıyla ilgili yakalanarak Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alındı.

Daha önce de bıçaklı saldırıda bulunmuş

Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Ç.’nin 1976 yılında Niğde’de doğduğu 2 erkek bir kız kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Askere erken gitmek için yaşını mahkeme kararı ile bir yaş büyüten Mehmet Ç.’nin iki kez evlendiği, son evliliğinden 1995 yılında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. İki eşininden de şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılan Mehmet Ç.’nin manik depresif hastalığı nedeniyle ilaç tedavi gördüğü belirlendi. Son 5 yıldır herhangi bir işi yapmayan, evinde tek başına yaşayan Mehmet Ç.’nin sabaha kadar bilgisiyar ve televizyon başında olduğu, gündüzlerini ise çoğunlukla uyuyarak geçirdiği öğrenildi. Balık tutmaya meraklı olduğu öğrenilen Mehmet Ç.’nin gündüzleri uyumadığı zamanlar balık tutmaya gittiği belirlendi.

Saldırgan Mehmet Ç.’nin 1998 yılında ikinci eşiyle nişanlı olduğu sırada onun eski nişanlısını ve arkadaşını bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Eşinin eski nişanlısı ve arkadaşı ile bir piknikte karşılaşıp kavga eden Mehmet Ç.’nin bıçakla yaralama suçundan 6 ay cezaevinde kaldığı daha sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Asistanı kadın polis sanmış

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada zanlının Bedri Baykam ve Tuğba Kurtulmuş’u yaraladıktan sonra önce Sultanahmet’teki Küçükayasofya Mahallesi’nde bulunan eski patronunun yanına gittiği ortaya çıktı. Olaydan sonra bir su dağıtım arabasını durdurup "Beni taksi durağına bırak" diyen ardından da bindiği taksi ile matbaalara toptan kağıt veren eski patronunun yanına giden Mehmet Ç.’nin "Cumhuriyet düşmanını vurdum" diyerek 200 lira para istediği öğrenildi.

Patronuna parayla memlekete gideceğini bir iki gün dinlendikten sonra teslim olacağını anlatan Mehmet Ç.’nin parayı alamayınca kız kardeşinin evine gittiği daha sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olduğu öğrenildi. Bu arada patronundan adam vurup para isterken yaptığı konuşmaları duyan bir vatandaşın Cumhuriyet Gazetesi’ni arayarak zanlının kimliğini verdiği belirtildi.

Poliste gece boyunca sorgulanan Mehmet Ç.’nin, Bedri Baykam’ı "Konuşmalarını beğenmiyordum. Tipini beğenmiyordum. Bu nedenle vurdum" dediği belirtildi. Sorguyu yapan polislerin "Peki o zaman asistanı Tuğba’yı niye bıçakladın?" sorusuna ise "Ben onu Bedri Baykam’ın kadın polis olan koruması sandığım için bıçakladım" diye cevapladı. Cumhuriyet Savcılığından ek gözetim izni alınan 3 zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sağlık durumları iyiye gidiyor





Öte yandan Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bıçakla yaralanan ressam Bedri Baykam ile Tuba Kurtulmuş'un normal hasta servisine alındığını söyledi.

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bıçakla yaralanma sonucu dün hastanenin Acil Servisine getirilen ressam Bedri Baykam ve asistanı, Piramit Sanat Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'un dün yapılan operasyondan sonra yoğun bakımdaki izleme süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Çuhadaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Baykam ve Kurtulmuş'un, bundan sonra normal hasta servisine alınması uygun bulunmuş ve normal hasta servisine alınmıştır. Halen sadece birinci derece yakınlarının ziyaretine izin verilmektedir. Bunun dışındaki ziyaretler bir süre daha tıbbi nedenlerle kabul edilmeyecektir. Bu tür olgularda hastayı izleme süresi en az 4-5 gündür. Bugün yapılan değerlendirmede, hastalarımızın genel durumlarının iyiye gitmekte olduğu gözlenmiştir.”