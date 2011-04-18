-BAYKAM YOĞUN BAKIMDA İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ressam Bedri Baykam'ın kesici ve delici alet ile karın bölgesinde kalın bağırsağı, 12 parmak bağırsağı ve karaciğerinde yaralanmalar meydana geldiğini belirterek, ''Yaralanma sonucu ciddi kanaması olan Bedri Baykam'ın ameliyatı 4 saat sürmüştür. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınmıştır'' dedi. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Baykam ve hastaneye onunla birlikte getirilen Piramit Sanat Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'un sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Her iki hastanın da acil servise geldikten hemen sonra ameliyata alındığını söyleyen Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Baykam'ın durumuna ilişkin şunları söyledi: ''Ressam Bedri Baykam hastanemize ulaştıktan sonra ameliyata alınmıştır. Baykam'ın ameliyatı genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu ve Prof. Dr. Cihan Uras tarafından gerçekleştirilmiştir. Kesici ve delici alet ile yaralanması sonucunda karın bölgesinde kalın bağırsağı, 12 parmak bağırsağı ve karaciğerinde yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaralanma sonucu ciddi kanaması olan Bedri Baykam'ın ameliyatı 4 saat sürmüştür. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınmıştır.'' Tuğba Kurtulmuş'un ameliyatının da 2 saate yakın bir sürede genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu tarafından gerçekleştirildiğini bildiren Prof. Dr. Çuhadaroğlu, ''Hastanın 12 parmak bağırsağında ve kalın bağırsağa giden damarlarında yaralanmalar oluşmuştur. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştır'' dedi. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, yoğun bakım servisine alınan her hasta için hayati riskin söz konusu olduğunu belirterek, hastaların durumununun takip edildiğini, yarın tıbbi olarak tekrar değerlendirileceğini söyledi. Çuhadaroğlu, ''24 saat sonra durumu stabil hale geldiğinde yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacak'' dedi.