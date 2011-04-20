-BAYKAM: "SALDIRGANI TANIMIYORUM" İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan ressam Bedri Baykam'ın polise verdiği ifadede, saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Bedri Baykam ile Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuş'un bıçakla yaralanmasına ilişkin çalışmasını sürdüren polis, hastanede tedavisi süren Baykam'ın ifadesine başvurdu. Bedri Baykam'ın, ''Şahsı tanımıyorum. Yanıma yaklaşarak, 'Bedri bey, beni Beyoğlu'daki Kafe 57'ye götürebilir misin?' dedi. Ben de 'İşim var, o tarafa gitmeyeceğim. Seni başkası götürsün' dedim. O sırada bir yumruk hissettim. Meğer beni bıçaklamış. Kızın bıçaklandığını ise hastanede öğrendim'' şeklinde ifade verdiği öğrenildi.