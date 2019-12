'Baykal’la ruh ikizi olmaktan şeref duyarım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan’ın ‘Sayın Bahçeli ile Baykal ruh ikizidir’ sözlerine, “Bu ülkenin insanlarının kurduğu her partinin lideriyle, her partiye oy verenle ruh ikizi olmaktan şeref duyarım” dedi.



Devlet Bahçeli, partisince Karabük'te Alpay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitingde, MHP'nin dalga dalga milletin teveccühünü aldığını, seçimlerde birçok çevre kabul etmese de başarıyı yakalayacaklarını söyledi. Bahçeli’nin yağmur altında yapılan mitingde sık sık öksürmesi dikkat çekti.



Türkiye'de seçimlerin bol katılımla gerçekleştirilmesi alışkanlığına kavuşulması gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu olmadığı takdirde, yüzde 25 seçime katılmama veya oy kullanılmasına rağmen geçerli oyların çok düşük olduğu bir ülkede seçim sonuçları her zaman tartışılır hale gelmektedir. Seçimlere katılmakta yarar vardır. TC kimlik numarası olmayanların nüfus dairelerine gitmeleri, oy kullanmalarına yönelik işaret vermiştir. Bu da demokratik şuurun geliştiğini göstermektedir. Hiçbir tesir altında kalmadan oy kullanma basiretini gösteriniz. MHP 'ülke senin, karar senin' diyor. Seçimlerde partililer sandıklarda görevli bulunduruyorlar. Belediye başkanlığı bir oyla alınır ve kaybedilir. Gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Herkesin devlet imkanlarını, ihtirasları ve partileri için peşkeş çektiği bir ortamda davanıza şahsi imkanlarla hizmet etmeye çalışıyorsunuz ama oy verme gününde sandığa sahip olamıyorsunuz. Oylarınız çalınıyor, başka yerlere yazılıyor ve siz bunu fark edemiyorsunuz."



‘Cumhuriyetin 79 yılını yok farz ediyor’



Türkiye'nin 6 yıl 4 aydır AKP zihniyetiyle yönetildiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hiçbir siyasi partiye yakın tarihimizde nasip olmayan AKP tek başına iktidar olmuştur. Her türlü yasa değişikliği yapmaya, sosyal ve ekonomik politikaları uygulamaya muktedir olan bir iktidardır. Anayasa değişikliğini referandum yoluyla başarabilecek sayısal çoğunluğu vardır. Siyasi iktidarın mazereti olamaz, mazlum ve mağdur rolünü oynamaya hakkı yoktur. Sayın Başbakan 2002 yılı öncesi bu ülkede yapılanları inkarcı yaklaşımla yok farz ediyor. Yani Sayın Başbakan, 85 yıllık cumhuriyetin 79 yılını yok farz ediyor. Sayın Başbakan'ın konuşmalarında son günlerde çok büyük bir siyaseti kirletme, çirkinleştirme ve inkarcı hakaret dolu aşağılayıcı kavramlarla seçim propagandası yaptığını görüyoruz. Herhalde bu konuşmalarından partililer, milletvekilleri ve bakanlar da rahatsız olmuştur. Ancak Başbakan halen bu üslubuna devam etmektedir."





Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın ihtirasa büründüğünü, kendisini korku sardığının anlaşıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Sayın Başbakan ciddi bir oy kaygısına sahip oluyor, AKP ciddi bir oy kaybıyla karşılaşacağı endişesini taşıyor. Seçimlerden sonra da Türkiye'de yeniden siyasi yapılanma, siyasetin tıkandığı iddiasıyla ortada dolaşanlar, AKP'nin üzerinde çözmeci yaklaşımla zannediyorum yeni yeni siyasi oluşumları meydana getirebilecek davranışlar içerisine de giriyor. Böyle olunca Sayın Başbakan, 6 yıllık saltanatının artık sallandığını görür hale gelmiştir. O sebepten korkuyor, onun için de saldırıyor. Kime saldırıyor? CHP'ye, MHP'ye, çiftçiye ve memura saldırıyor. Saldırıyor, 'Bunlar 10 koyunu güdemiyor' diyor. Ankara'nın neresinde koyun güdecek yer var ki. Sen Deniz Baykal ve Bahçeli'yi koyun gütmemekle imtihana tabi tutuyorsun. Evet biz koyun gütmesini bilmiyoruz ama güdülmeyi de ahlaksızlık kabul ediyoruz."



‘Ruh ikizi olmaktan gurur duyarım’



Başbakan Erdoğan'ın bir konuşmasında, "Sayın Devlet Bahçeli ile Deniz Baykal ruh ikizidir" dediğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Hadi diyelim ki ruh ikizi olduk. Ben bu ülkenin insanıyım. Bu ülkenin insanlarının kurduğu her partinin lideriyle, her partiye oy verenle ruh ikizi olmaktan şeref duyarım. Bush'un ruh ikizi olarak Orta Doğu'da gezmeyi bu millete yakıştıramam. Sayın Başbakan, konuşmalarına dikkat et. Onun için bugünkü iktidara uyarıda bulunmak lazım. Bu gidişatın sonu hayırlı gözükmüyor. Krizler, toplumsal patlamalar oldu. Bunları tekrar görmek, bir arada değerlendirmek çok doğru değildir."



‘Erdoğan ateşle oynuyor’



MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'de 36 etnik grup olduğunu söylediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Sayın Başbakan, bunu sana soran mı var. 36'ya bölersen Türkiye ne olur. Bu 36 etnik ve bunları teker teker saymak, bunların her biri için televizyon kurmak gibi bir heveslenme nereden geliyor? Böyle bir görevi niçin üstleniyorsun, bu görevi sana kim veriyor? Bu tarz tartışmalar halk arasında kök salarsa o zaman bu ayrımcılık dalga dalga yayılır. Bunlar seçim malzemesi yapılamaz. Bunlar ateşle oynamaktadır. Bu, önce Erdoğan'ı yakar, arkasından AKP'yi yakar, ardından da Türkiye Cumhuriyeti'ni yakar."



Türkiye'de yoksulluğun arttığını belirten Bahçeli, "Ekonomik kriz Türkiye'yi de sarmaya başladı. Türkiye'yi hiçbir şey teğet geçmiyor, teğet geçtiği tek yer dolar babalarıdır" diye konuştu.





Bahçeli, fukaralaşan bir topluluğu, inim inim inleyen insanları küçük paketlerle aldatarak oylarına ambargo konulmaya çalışıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal devlettir. Fukaranın, kimsesizin hakkını aramak, insanca yaşamalarını sağlamak devletin asli görevidir. Bir sosyal devlet anlayışına hizmet edebilecek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulmuştur. Bu fonda biriken paraları, kaynakları seçim dönemlerinde kendi partilerini veya mahalli idarelerini tekrar tercih edilmesi için kullanılarak istismar edilmesi çok siyasi bir ahlaksızlık olarak algılanır. Yoksula insanca yaşayabileceği ortamı hazırlama bahanesiyle onun boynuna kement atmak kadar adi yaklaşım olamaz. Türkiye'ye sesleniyorum. Bu kaynaklar sizin. Size gelen paketler hangi sebeple, hangi dönemde geliyorsa almaktan utanmayın. Bu sizin hakkınızdır ve helalinizdir. Alın, kullanın, yiyin ve için ama boynunuza kement geçirtmeyin.



Elektrik olmayan yerlerde buzdolabı ve çamaşır makinesi dağıtıyorsunuz, kış günleri kalkıyorsun kömür dağıtıyorsun. Sonra da yoksulluk edebiyatı yapıyorsun. 'Kimsesizlerin kimsesi' diye bir de sıfat yakıştırıyorsun. Kimsesizlerin istismarı olduğunu söylemekten niçin utanmıyorsun ki alan insanımız utansın. Alın paketleri vurun tokadı."





Bahçeli, mitinge katılanlardan Karabük belediye başkan adayı Rafet Vergili için destek istedi.