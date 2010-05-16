'Baykal'la görüştüm destek alıyorum'

T24- CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, Deniz Baykal ile görüntülerinin yer aldığı iddia edilen kaset olayının ardından Baykal ile zaman zaman görüştüğünü ve kendisinden destek aldığını açıkladı

Baytok, “Geleceğe yönelik hiçbir planım yok. Zor bir süreç yaşıyorum. Kendime o süreci yaşamak için izin verdim” dedi.

Önceki gün Show TV’ye konuşan Baytok, “CHP’de yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine, “Yakından izliyorum. Ama bunları haberlerden, medyadan takip ediyorum” diye konuştu.

“Kamuoyuna çıkıp açıklama yapmak istiyor musunuz?” sorusuna ise Baytok, “Geleceğe yönelik hiçbir planım yok. Zor bir süreç yaşıyorum. Kendime o süreci yaşamak için izin verdim” yanıtını verdi.

‘Zor bir süreç yaşıyorum’

Eşi ve kızının yanında olduğunu ve hiç dışarı çıkmadığını belirten Baytok, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Bu destekle kendimi büyük bir ailenin parçası gibi hissettim” dedi.

“İstifa edecek misiniz?” sorusu üzerine ise Baytok, “Bunların hepsi sonraki konular” dedi. Baytok, kaset olayının ardından Baykal ile zaman zaman görüştüğünü ve destek aldığını da kaydetti.