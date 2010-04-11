Baykal'ın yaptığı Şark kurnazlığı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın değişiklik teklifiyle ilgili önerisini ‘şark kurnazlığı’ olarak nitelerken, "Her türlü olumlu adıma varız. Ama şark kurnazlığına gelince biz de o şark kurnazlığını en az Sayın Baykal kadar biz de ona yaparız” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan hareketinden önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politikaya ilişkin geniş açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın basın toplantısında yaptığı açıklamadan satır başları:

1982 Anayasası’nın değişmesİ konusunda bir konsensüs var.

Halkımız bize bu değişikliğin yeterli olmadığını söyledi.

Geniş tabana bunu yaymaya çalışıyoruz. Parlamentoda 367’yi bulmamız halinde zaten yasalaşmış olacaktır.

Eğer 330-367 arasında bir rakamda kalırsak referandum yolu açılacaktır. İnanıyorum ki milletimiz de aklı selimiyle kararını verecek ve yola devam edeceğiz.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Biz bölgemizde nükleer silahlanmayı tasvip etmiyoruz.

Bu İsrail’de de olsa, İran’da da olsa bizim için değişmez. İran biz de böyle bir şey yok diyor. Ama ben hafıza kayıtlarını okuyamam. İhtimaller üzerinde durulduğunu görüyorum ve bunun doğru olmadığını düşünüyorum.

İsrail uluslararası atom enerjisi kurumunun üyesi değil ve kendilerinde nükleer silah olduğunu kabul ediyorlar. Uluslararası camianın buna karşı tutumunu görmedik. Uluslararası atom enerjisi kurumuna üye olmak suç mu?

ABD GEZİSİ VE ERMENİSTAN

Sayın Obama’yla gündemimizde ikili ilişkilerden uluslararası ilişkiye kadar görüşeceğimiz konular var.

Ermenistan’la ilişkiler önemli bir konu. Biz bir defa bölgede barışın sağlanabilmesi için Minsk üçlüsünün çok daha aktif olmasını istiyoruz.

BAYKAL’IN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanımızın görevi nerede başlar nerede biter. Cumhurbaşkanı yasama organının başında değil. Kanunlaştıktan sonra cumhurbaşkanına gidecek. Ya iade eder ya da onaylar.

Bunu görmeden Sayın Baykal Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasallaştırmanın gayreti içine giriyor. Böyle bir şark kurnazlığının içine giriyor.

Sayın Baykal’ın yapacağı bir şey varsa TBMM Başkanı’ndan böyle bir şey isteyebilir.

Bu yaklaşımın birçok yönleri var. Yapılan çağrıya bakınca garip şeyler görülüyor.

3 madde referanduma gitsin deniyor. Görüntü hoş gibi görünüyor ama olayın aslı bu değil.

Böyle bir şey yapılacaksa bunun görüşüleceği mercii Meclis Başkanı’dır.

Her türlü olumlu adıma varız. Ama şark kurnazlığına gelince biz de o şark kurnazlığını en az Sayın Baykal kadar biz de ona yaparız.

VAN’DAKİ OLAYLAR

Her konuda açıklama yapmamız beklenemez. İçişleri Bakanıma talimat verdim çalışmalar yapılıyor.

Herhalde her şeyin hesabını Sayın Baykal’a verecek değiliz.

Partimde barındırmam anında ihraç ederim. Bizim partimizde bu tür bir yaklaşım tarzı barınamaz.

RUSYA’DAKİ KAZA

Buna benzer olaylarda yıllar sonra çok farklı nedenler ortaya çıktı. Biz tabi burada ifade ettiğim olumsuzlukların olmasını istemiyoruz. Onun için temennim kaza olması yönünde.

Sayın Medvedev işi bizzat üstlendi. İşin gerçeği inceleme sonunda ortaya çıkacak.

Kendilerine rahmet tüm Polonya halkına başsağlığı diliyoruz.

Yüksek Yargı ile ne gibi katkıları olup olmayacağını biliyorlar.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Danıştay hepsinin görüşlerini aldık.

Bunların hepsi gerilimi üretmenin gayretleridir. Şu anda yapılan çalışma siyasi bir çabadır.

Siz buna katkıda bulunmak istemiyorsunuz kendi kendinize YARSAV’da bunu konuşuyorsunuz.

Eğer böyle bir baskı varsa baskı yapılan hakimler ve savcılar çıkıp konuşmalı. Kimse kimseye baskı kuramaz.

ERMENİ TASARISI

Bu olay bizim de tasvip etmediğimiz gerekeli tavrı koyduğumuz bir süreçti.

Belli bir yumuşamayı görüyoruz. Bu tür kararlar bizi bağlamaz. Türkiye bu konuşlarda tavırlıdır güçlüdür.

Biz diyoruz ki bu tür olaylar parlamentolarda çözülemez.

1 MAYIS

Bu konu ile ilgili biz valimize yetkiyi verdik. İşçilerin yıllar yılı bekledikleri hakkı biz kendilerine verdik.

Biz yürütme olarak yasama olarak yapılması gerekeni yaptık. Valimiz ve emniyet teşkilatımız gerekeni yapacaktır.