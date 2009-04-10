Baykal'ın yakasına yapıştı!

Mersin'de bir kadın CHP lideri Baykal'ın yakasından tutarak konuşmak istedi. Partililerle kadın arasında arbede yaşanırken, Baykal kadını boynundan itekleyerek uzaklaştırmaya çalıştı.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP'den yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Macit Özcan'ı ziyaret etmek için gittiği belediye binasının önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.



CHP Genel Başkanı Baykal, Büyükşehir Belediyesi binasına girerken çok sayıda partilinin sevgi gösterisiyle karşılandı.



Belediye binasına geldiği sırada, Reyhan Kaş adlı bir kadın, önce Deniz Baykal'a seslendi.



Yanıt alamayan Kaş, Baykal'ın yakasından tutarak konuşmak istedi. Bunun üzerine partililerle kadın arasında itişme yaşandı. Baykal da bu sırada kadını boynundan itekleyerek kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Kaş, daha sonra görevliler tarafından uzaklaştırıldı ve Baykal da belediye binasına girdi.



Kürşat Tüzmen'le de yüksek sesle konuşmuştu



Reyhan Kaş, 25 Martta Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet mevkisindeki seçim çalışmaları sırasında da gündeme gelmişti. Yüksek sesle sorununu anlatmak isteyen Kaş, Tüzmen'in sakin konuşmasını istemesine rağmen Kocavilayet'teki arazisinin gasbedildiğini söyleyerek birçok yere defalarca başvurmasına rağmen sonuç alamadığını ifade etmişti.



Partili ve korumaların uzaklaştırmak istediği kadını sakince dinleyen Tüzmen, daha sonra Kaş'ın sorunuyla ilgileneceğini belirterek kadını danışmanlarına yönlendirmişti.



