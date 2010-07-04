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Politika

Baykal'ın söylediklerini üzerime alınmadım

Deniz Baykal'ın Antalya'da partililere seslendiği açıklamasına, Kılıçdaroğlu'ndan "Üzerime alınmadım" yanıtı geldi.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Antalya'da partililere seslendiği açıklamasına, Kılıçdaroğlu'ndan "Üzerime alınmadım" yanıtı geldi.

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın, dün Antalya'da yaptığı ''Dostlarınızı satmayın... Sizi bugünlere getirenleri sakın ha satmayın. Onları yok saymayın. Siyaset güven, vefa işidir... Siyaset dostluk, arkadaşlık sevgi işidir. Sevgiyi, dostluğu ihmal etmeyeceksiniz. Birbirinize çelme atmayacaksınız. Siyasette ihanet olur, ama ölçüsünde tutulmasını sağlayacaksınız..." açıklaması partinin yeni lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.



Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın kızı Burcu Sav ile Serdar Onaran'ın Bilkent Otel'deki düğün töreni sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Deniz Baykal'ın ''siyaset ve arkadaşlık'' konusundaki açıklamalarını ''sitem'' olarak değerlendirip değerlendirmediğini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Ben sitem olarak algılamıyorum. Söyledikleri doğru. Tabii siyasette vefa vardır, arkadaşları bırakmamak vardır. Siyaset arkadaşları görmeme alanı değil. Her bilgiden, her birikimden yararlanmanız gerekiyor. Siyaseti böyle görmeniz lazım. Sayın Baykal belki o toplantıda geçmiş bilgi birikimine dayanarak açıklamalar yapmıştır. O açıklamaları saygıyla karşılamak lazım'' dedi.

''Siz, üzerinize alınacak değerlendirmeler olarak görüyor musunuz?'' sorusuna Kılıçdardoğlu ''Hayır'' karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, ''CHP içerisindeki bu sitemler ne zaman bitecek? İnce mesajlar var'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Onu bilemem. Mesajları verenlere soracaksınız'' dedi.


Baykal'ın gelmeyişi

Deniz Baykal'ın düğün törenine katılmamasına ilişkin soruyu yanıtlarken Kılıçdaroğlu, ''Sayın Baykal'ın kendi tercihi. Bu konuda benim yorum yapmam doğru olmaz. Belki başka bir işi vardır ama kendisi telgrafını, çiçeğini de göndermiştir, kutlamasını da yapmıştır'' dedi.

Kılıçdaroğlu, ''Siz kendisiyle konuştunuz mu?'' sorusunu, ''Hayır. Benim hiçbir görüşmem olmadı. Siz de çok iyi biliyorsunuz düğün sahibi, ev sahibi konumunda değilim. Ben de eski genel başkan gibi bir konuğum burada'' diye yanıtladı.


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