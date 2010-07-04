Baykal'ın söylediklerini üzerime alınmadım

T24

Baykal'ın gelmeyişi

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın kızı Burcu Sav ile Serdar Onaran'ın Bilkent Otel'deki düğün töreni sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, Deniz Baykal'ın ''siyaset ve arkadaşlık'' konusundaki açıklamalarını ''sitem'' olarak değerlendirip değerlendirmediğini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Ben sitem olarak algılamıyorum. Söyledikleri doğru. Tabii siyasette vefa vardır, arkadaşları bırakmamak vardır. Siyaset arkadaşları görmeme alanı değil. Her bilgiden, her birikimden yararlanmanız gerekiyor. Siyaseti böyle görmeniz lazım. Sayın Baykal belki o toplantıda geçmiş bilgi birikimine dayanarak açıklamalar yapmıştır. O açıklamaları saygıyla karşılamak lazım'' dedi.''Siz, üzerinize alınacak değerlendirmeler olarak görüyor musunuz?'' sorusuna Kılıçdardoğlu ''Hayır'' karşılığını verdi.Bir gazetecinin, ''CHP içerisindeki bu sitemler ne zaman bitecek? İnce mesajlar var'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Onu bilemem. Mesajları verenlere soracaksınız'' dedi.Deniz Baykal'ın düğün törenine katılmamasına ilişkin soruyu yanıtlarken Kılıçdaroğlu, ''Sayın Baykal'ın kendi tercihi. Bu konuda benim yorum yapmam doğru olmaz. Belki başka bir işi vardır ama kendisi telgrafını, çiçeğini de göndermiştir, kutlamasını da yapmıştır'' dedi.Kılıçdaroğlu, ''Siz kendisiyle konuştunuz mu?'' sorusunu, ''Hayır. Benim hiçbir görüşmem olmadı. Siz de çok iyi biliyorsunuz düğün sahibi, ev sahibi konumunda değilim. Ben de eski genel başkan gibi bir konuğum burada'' diye yanıtladı.