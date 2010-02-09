'Baykal'ın iddiası yalan, özür dilemeli!'

T24 -

CHP lideri Deniz Baykal'ın bugün gerçekleştirdiği konuşmasında dönemin Fransa Devlet Başkanı Jacque Chirac'ın, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya gerçekleştirdiği diplomatik ziyaretleri "eşsiz" yapmasını uygun bir dille söylediğini iddia etti.Bu iddiaya akşam saatlerinde Başbakanlık'tan sert bir yaılı açıklamayla yanıt verildi.Açıklamada iddianın yalan olduğu, Baykal'ın Başbakan'ın ailesini siyasete karıştırdığını ve Deniz Baykal'ın özür dilemesi gerekitiği ifade edildi.Başbakanlık'tan konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklanmanın tam metni şöyle:“Sayın Baykal’ın bu iddiası, tüm diplomatik kurallara, iki ülke ilişkisine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saygınlığına uymayan , asılsız ve ciddiyetsiz bir iftiradır.Hiçbir ülkenin devlet yetkilisi, hiçbir zaman, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na böyle bir mesaj göndermeye cüret edemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başabakanı da, böyle bir mesaj aldığında buna sessiz kalamaz.Fransa Cumhurbaşkanlarının hiçbiri, hiçbir dönemde, dolaylı ya da doğrudan böyle bir mesaj göndermemiş ve asla Sayın Başbakan’ın eşlerini diplomatik ilişkilerimizde mevzubahis etmemiştir.Sayın Başbakan, defalarca Fransa’ya gitmiş ve birçoğunda da Sayın Emine Erdoğan kendilerine eşlik etmiştir.Bahsedilen tarihte yani 19 Temmuz 2004’te, dönemin Fransa Başbakanı’nın davetlisi olarak Sayın Başbakanımız eşleriyle birlikte Fransa’ya resmi bir ziyaret yapmıştır ve herhangi bir sorun yaşanmamıştır.Sayın Baykal, tüm bu gerçeklere rağmen Başbakan’ın ailesini bir kez daha çirkin bir şekilde siyasete karıştırmış ve bu kez diplomatik krize neden olabilecek yalan üzerine kurulmuş iddialarda bulunmuştur.Sayın Başbakan bu yakışıksız ve asılsız iddiaları nedeniyle, Sayın Baykal’ı kamuoyu önünde özür dilemeye davet etmiştir.”