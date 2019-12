Baykal'ın gizli kamera iddialarına soruşturma başlatıldı

Ergenekon soruşturması süreci ile birlikte yoğunlaşan “yasa dışı dinleme-izleme-teknik takip” skandallarına, dün büyük tartışma yaratan bir yenisi daha eklendi. “Yasadışı kayıt terörü”, ana muhalefet partisi lideri CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahkemeden de soruşturma için gizlilik kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de görüntüler için “Bunlar çirkin şeyler. Siyasetçilere karşı bu tip şeyler oluyor. Ben kendi adıma bu tip şeylerden hiç memnun olmuyorum” dedi.





Milletvekilleri Meclis’te izledi



Türkiye’nin anayasa paketinin nihai oylamasına odaklandığı saatlerde siyasi kulisler, Baykal ve 18 yıl özel kalem müdürlüğünü yapan CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’a ait olduğu öne sürülen görüntülerle sarsıldı. Saat 23.00 sıralarında “metacafe” adlı internet sitesinde yayınlanan görüntüler ardından anayasa oylamaları sürerken, 01.00 sıralarında “habervaktim” adlı siteyle birlikte onlarca siteye düştü. Çok sayıda site “habervaktim”i kaynak gösterip görüntüleri kullandı.



habervaktim.com adlı site ise yaklaşık 15 dakika sonra görüntüyü kaldırdı. Görüntünün kaldırılmasında bazı siyasilerin etkili olduğu öne sürüldü. TBMM’de, gece yarısıAKP kulisinde birçok milletvekili dizüstü bilgisayarlarından görüntüyü izledi. Adalet Bakanı Sad ullah Ergin ve birçok AKP'li, görüntüler için “Yaklaşan CHP kongresine yönelik bir girişim” yorumunu yaptı.



CHP kulisinde ise milletvekilleri “anayasa oylaması”, “Anayasa Mahkemesi’ne başvuru”, “yaklaşan CHP kongresi” ve “referandum” süreçlerine işaret ederek “F tipi organizasyon” değerlendirmesinde bulundu.



Görüntüler, anayasa değişikliği gerginliğinden yeni çıkan Ankara’da ve CHP’de şok etkisi yaratrken, Baykal ve CHP kurmayları olayı şöyle değerlendirdi:



“Bu bir komplo, tezgâh. Birçok suç unsuru içeriyor. Sonuna kadar hukuk mücadelesi sürecek. Bunun arkasında kimler var, ortaya çıkartılacak. Lanetlenmesi gereken bir tezgâh. Bunları tertipleyenleri caydırmak lazım. Teknik uzmanlar 40 yerde yapıştırma yapıldığını tespit etti. Yayınlandığı süreç çok önemli. Hiçbir biçimde istifa sözkonusu değil. Bu görüntüleri tartışmak bile tezgâha meşruiyet kazandırır.”



CHP Genel Merkezi’nden olayla ilgili bir açıklama yapılmazken, partililer Baykal’ın önceki gün PM toplantısında yaptığı konuşmanın şu bölümüne dikkati çekti:



“Herkes, her an haklı bir gerekçe olmadan, her türlü ithamın hedefi olabilir. Sabaha karşı her biriniz evinizden alınabilirsiniz. Yaptığınız telefon konuşmasının kayda geçirilmesi sonucunda kişisel hayatınız teşhir edilebilir. Bu, demokratik bir tablo değildir. Bunu yapanlar Türkiye’de ellerini sallayarak serbestçe dolaşmaktadırlar. Demokrasi, insan hakları ve hukukun çok ciddi zaafa uğratıldığı bir süreçtir. Buna ‘sivil darbe’ adı verilmesi hiç de yanlış değildir.”



CHP avukatları, sabahın erken saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, internet sitesinde görüntü ile birlikte kullanılan müstehcen başlıklar özetlenerek, şu ifadeler kullanıldı:



“7 Mayıs 2010 tarihi saat 01.00’den sonra habervaktim.com adlı internet sitesinde bir video yayınlanmıştır. Baykal’a atfedilen şeref ve ahlaka, özel hayatın gizliliğine aykırılık teşkil eden, müstehcen, kişilik haklarına ağır saldırı içeren videonun yayınlandığı sitenin içerik sağlayıcılarının tespit edilerek, bu kimselerin cezalandırılmalarını arz ve talep ederiz.”





Soruşturma açıldı



Ankara Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında TİB’e “videonun yayınının engellenmesi” talimatı verdi. TİB de bu kapsamda, Türk Telekom ve 110 internet servis sağlayıcısına görüntüye erişimin engellenmesi bildiriminde bulundu. Yasağa uymayan sitelere olan erişim de engellendi. Bu süreçte, görüntüyü ilk olarak önceki gece metacafe.com adlı internet sitesinin yayınladığı anlaşıldı. TİB, bu siteye erişimi engelledi. Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi ise önce erişimin engellenmesi kararı verdi, ardından olayın toplumsal boyutu nedeniyle soruşturma için “gizlilik” kararı aldı.



Savcı Bülent Yücetürk’ün ise habervaktim.com adlı sitenin sahibi hakkında “gözaltı” talimatı verdiği, talimatın kısa süre içinde uygulanabileceği bildirildi. Görüntüye erişimin engellenmesi için Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da devreye girdiği ve TİB Başkanı Fethi Şimşek’i aradığı belirtildi.





Bu lanet bir komplodur istifa yok...



Baykal ve kurmaylarının ortaya çıkan bantla ilgili değerlendirmesi şöyle: “Bu bir komplo, tezgâh. Birçok suç unsuru içeriyor. Sonuna kadar hukuk mücadelesi sürecek. Bunun arkasında kimler var, ortaya çıkartılacak. Lanetlenmesi gereken bir tezgâh. Teknik uzmanlar 40 yerde yapıştırma yapıldığını tespit etti. Yayınlandığı süreç çok önemli. Hiçbir biçimde istifa söz konusu değil.”





Daha önceden tanıdık bir site



Görüntüyü ilk olarak yayınlayan “metacafe” adlı sitede, daha önce, eski Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanı Tümgeneral Kenan Koçak ve Stratejik Araştırmalar ve Etüd Merkezi Başkanı Tuğgeneral Süha Tanyeri’nin ses kayıtları yer almıştı. Ancak TCK’ya göre bu ses kayıtları ile ilgili soruşturma başlatılmasının şikâyete bağlı olduğunu gerekçe gösteren savcılıklar, harekete geçmedi. Savcılıklar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ses kaydını yayınlayan gazetecilere yapıldığı gibi, olayı “organize suç” kapsamında ele almadı. Bu şekilde ele alınması halinde, kayıtların kaynağı şikâyet olmaksızın araştırılabilecekti. Dinleme mağdurları ise kayıtları kabullenmemek için şikâyette bulunmamayı tercih etti.





Biz değil “metacafe”



Vakit gazetesinin “gayrıresmi internet sitesi” olarak görülen “www.habervaktim.com”dan yapılan açıklamada ise, görüntülerin ilk olarak www.metacafe.com adlı sitede yayınlandığı belirtilerek “Kayıt ilk olarak 6 Mayıs gecesi metacafe.com’da yayınlandı. 7 Mayıs’ın ilk saatlerinde ise pek çok haber sitesinin yanı sıra habervaktim’de de yayınlandı” denildi. Açıklamada, gazetelerin “rezaleti örtbas ederek” mecrasından uzaklaştırma gayretine girdiği, soruşturma açıldığını duyurarak korku salmaya çalıştığı belirtildi ve “Bu çapkınlık görüntüleri muhafazakâr bir parti liderine ait olsaydı ne yaparlardı” sorusu yöneltildi.





Milletvekilleri ne diyor?



Manisa Milletvekili Şahin Mengü: Bu ahlaksız dediğimiz grubun oyununa hep beraber gelmeyelim.



Antalya Milletvekili Osman Kaptan: Bu bir iftiradır, montajdır. Teknik kişiler bunun montaj olduğunu biliyor. Teknolojinin siyasete bulaştırılmasını ayıplıyorum. Yıpratılmak isteniyor. Bu çirkin bir saldırıdır.



Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk: Montajdır, inanmıyorum. Çirkinliğin, aşağılaşmanın bu kadarı olmaz.



İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen: Adi bir montaj.



İstanbul Milletvekili Çetin Soysal: Bunların hepsi hain bir tuzaktır, iftiradır. Referandum öncesi organize bir tuzak olarak görüyorum.