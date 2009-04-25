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Politika

Baykal'ın favori şarkısı

CHP lideri Baykal, bugünlerde en çok Melihat Gülses'in seslendirdiği 'Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim' adlı şarkıyı dinliyor

25 Nisan 2009 03:00

CHP lideri Deniz Baykal, bugünlerde en çok Melihat Gülses'in seslendirdiği 'Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim' adlı şarkıyı dinlediğini söyledi.

İşte Baykal'ın en sevdiği şarkı - VİDEO
 
Ankara’da, eski danışmanlarından Şule Bucak’ın evinde dün akşam Baykal için bir yemek verildi. Yemeğe, Şule- Adnan Bucak, Oya-Enis Berberoğlu, Fikret Bila, Fatih Çekirge, Deniz-Murat Yetkin, Muharrem Sarıkaya, Hande Fırat, Niyazi Erten ve Murat Özcivelek katıldı. 

Sohbet havasında ve esprilerle geçen yemekte Baykal, bir ara “Şu an en sevdiğim şarkı ne biliyor musunuz” diye sordu. Kimse tahmin edemeyince yanıtını kendisi verdi: Melihat Gülses'in söylediği “Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim” adlı şarkı.

Geç saatlere kadar süren sohbetin sonunda Baykal, bir dahaki sefere şiir gecesi için toplanılmasını önerdi.
 
Bestesi Çinuçen Tanrıkorur, güftesi Feyzi Halıcı'ya ait Kürdilihicazkar makamındaki 'Günaydınım' adlı şarkının sözleri şöyle:

Şavkıması sana doğru yolların
Sana doğru, denizlerin çağrısı
Çiril çiril ötelerde bir güzel
Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...

Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim
Bu göğüs kim, ya bu gözler, bu saçlar
Uzak bir özlemde ayak seslerin
Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...

Kırk odanın kırkında da kırk güzel
Kırk aynada çengi çengi bir güzel
Çağlar ötesinde bir avuç nota
Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...

Bu yıldızlar doğan günü çağrışır
Bu gündüzler gözlerini çağrışır
Ya kimlere verdin avuçlarını
Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...

Vurdum tellerine seni sazımın
Sende anahtarı, alın yazımın
Yağmur yağmur serpti, yalnızlığıma
Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...

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