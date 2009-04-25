Baykal'ın favori şarkısı

Ankara’da, eski danışmanlarından Şule Bucak’ın evinde dün akşam Baykal için bir yemek verildi. Yemeğe, Şule- Adnan Bucak, Oya-Enis Berberoğlu, Fikret Bila, Fatih Çekirge, Deniz-Murat Yetkin, Muharrem Sarıkaya, Hande Fırat, Niyazi Erten ve Murat Özcivelek katıldı.Sohbet havasında ve esprilerle geçen yemekte Baykal, bir ara “Şu an en sevdiğim şarkı ne biliyor musunuz” diye sordu. Kimse tahmin edemeyince yanıtını kendisi verdi: Melihat Gülses'in söylediği “Günaydınım, nar çiçeğim, sevgilim” adlı şarkı.Geç saatlere kadar süren sohbetin sonunda Baykal, bir dahaki sefere şiir gecesi için toplanılmasını önerdi.Bestesi Çinuçen Tanrıkorur, güftesi Feyzi Halıcı'ya ait Kürdilihicazkar makamındaki 'Günaydınım' adlı şarkının sözleri şöyle:Şavkıması sana doğru yollarınSana doğru, denizlerin çağrısıÇiril çiril ötelerde bir güzelGünaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kimBu göğüs kim, ya bu gözler, bu saçlarUzak bir özlemde ayak seslerinGünaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...Kırk odanın kırkında da kırk güzelKırk aynada çengi çengi bir güzelÇağlar ötesinde bir avuç notaGünaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...Bu yıldızlar doğan günü çağrışırBu gündüzler gözlerini çağrışırYa kimlere verdin avuçlarınıGünaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...Vurdum tellerine seni sazımınSende anahtarı, alın yazımınYağmur yağmur serpti, yalnızlığımaGünaydınım, nar çiçeğim, sevgilim...