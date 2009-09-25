Baykal'ın bugünkü gündemi 'elma'

CHP Genel Başkanı Baykal, Çivril'e 15. Elma Tarım ve Kültür Festivali'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı'nı Denizli, Muğla, Aydın ve Uşak parti yönetimleri ile Muğla ve Aydın Belediye Başkanları Osman Gürün ile Özlem Çerçioğlu karşıladı. Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Baykal, doğruca otobüse bindi.

Çardak'tan parti otobüse ile Çivril'e geçen Baykal, 100 kilometre boyunca halkı selamladı. Bazı beldelerde vatandaşlar otobüsü durdurarak Baykal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kendisine gösterilen ilgiden memnun kalan Baykal, Çivril'e 15. Elma Tarım ve Kültür Festivali ve ayrıca 29 Mart'ta CHP adayı İbrahim Hakkı Aslan'ı belediye başkanı seçen halka teşekkür için geldiğini söyledi.CHP lideri ilk olarak Çivril Belediyesi'ni ziyaret etti.

"Elmayı konuşmak için geldim"

Basın mensuplarının demokratik açılım, AB ülkelerinin büyükelçileriyle yediği yemek ve Ermeni sorununa İsviçre'nin arabuluculuk yapacak olması ile ilgili sorularının tamamını yanıtsız bırakan Baykal, "Bugünkü gündemimiz elma. Elmayı ben de çok severim. Elmayı konuşmak için Çivril'e geldim. Elma üreticilerinin sorunlarını biliyoruz. Batı Anadolu'nun en önemli kentlerinden olan Çivril, hızla büyüyüp gelişiyor. Çok önemli tarım merkezi. Sulu tarım iyi durumda. Özellikle elma üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri. Ancak üreticinin zor durumda olması bizi üzüyor. Elma üreticisinin sesi olacağız" dedi.

Bir gazetecinin "Sayın baykal genç kalmanızı elmaya mı borçlu sunuz?" sorusunu CHP lideri, "Öyle diyebiliriz. Elmayı çok severim ve sürekli tüketirim. Herkese de elma yemesini önenirim" diye yanıtladı.

Baykal daha sonra, Denizli ve çevre illerden Çivril'e gelen CHP'li belediye başkanları ile basına kapalı toplantı yaptı.