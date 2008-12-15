Baykal'ı eleştiren kadın İP'li çıktı

Baykal: Çarşaftan korkmaya gerek yok

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı partisinin "çarşaf açılımı" nedeniyle eleştiren kadınlardan Sabriye Mızrak Özturan, Baykal ile karşılaşmalarının tamamen tesadüf olduğunu söyledi.Özturan, Baykal'ın evinin önünden geçerken gazetecilerle sohbet ettiğini gördüğünü ve çarşaf açılımı nedeniyle tepkisini dile getirmek istediğini anlattı.İşçi Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı olduğunu belirten Özturan, tepkisinin kesinlikle partisiyle ilgisinin olmadığını, anlık geliştiğini ifade etti.CHP'nin çarşaf açılımından rahatsızlık duyduğunu Baykal'a söyleme fırsatı bulduğuna sevindiğini bildiren Özturan, "CHP'nin ülke gündeminde o kadar sorun varken bir anda çarşaf açılımını birinci madde haline getirmesine tepki gösterdim. Çarşafın CHP eliyle vizyona çıkmasından duyduğum rahatsızlığı dile getirdim. Baykal'a bu açılımların Cumhuriyet devrimlerini tehlikeye attığını söylemeye çalıştım. Kesinlikle partiye üye kadınlara tepkili değilim. CHP'nin bir anda çarşaf açılımı yapmasına tepki gösteriyorum. CHP Genel Başkanı'nın eliyle çarşafı gündeme taşımasına tepki gösterdim" dedi.Kendisiyle birlikte Baykal'ı eleştiren diğer kadını tanımadığını belirten Özturan, Deniz Baykal ile olan diyaloglarının televizyon kanallarında yer almasından sonra çok sayıda kişinin kendisini arayarak destek verdiğini söyledi.Arayanların "Bizim söyleyemediklerimizi sen söyledin. Bizim duygularımıza tercüman oldun" şeklinde konuştuklarını savunan Sabriye Mızrak Özturan, "CHP'nin siyasi olarak çarşaf açılımını ortaya attığını düşünüyorum.Baykal'a 'Çarşafı meşrulaştırıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara karşın sizin bu açılımız çarşafı yeniden gündeme getirdi' diye tepki gösterdim" diye konuştu.Türbanlı komşuları olduğunu ve onlardan herhangi bir tepki almadığını anlatan Özturan, "Türk kadını çağdaş olmalı. Türbanlı komşularım da bu tür siyasi açılımlardan rahatsızlıklarını dile getiriyor. Çarşaflıların CHP Genel Başkanı'nın eliyle vizyona getirilmesi bizi rahatsız ediyor. Türban takan da çarşaf giyen de kendi bilir, ancak ben Türkiye'ye bu manzaraların yakıştığını düşünmüyorum" dedi.Özturan, Baykal'ın kendilerinden böyle bir tepki beklemediğini tahmin ettiğini de söyledi.Tepkisinin ardından Baykal'ın kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade eden Özturan, "Ama ikna olmadım. Arayan arkadaşlarım 'Baykal her zamanki gibi kendisi konuştu sizi konuşturmadı' dedi. Bu doğru değil. Ben onu yıpratmak ve hedef olmak için orada değildim. Tamamen kişisel ve doğal oldu" dedi.Deniz Baykal'ın, "Toplumu bölmeyelim. Niye örtülü insanları dışlıyorsunuz? Her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacımız var" dediğini de anımsatan Özruran, Türkiye bütünlüğünün, ancak Cumhuriyetle sağlanabileceğine inandığını vurguladı.Özturan, hemşehrisi olan AKP'li bir il başkanının televizyonda görüntülerini izledikten sonra kendisini arayarak tepki gösterdiğini, bu kişiye de aynı tepkiyi verdiğini sözlerine ekledi.