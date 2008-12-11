Baykal'dan yanıt: MHP siyasi pusu kurucu

Bahçeli: Çarşaf, ılımlı İslam'ın sol ayağı

Çarşaf açılımı için, “Ilımlı siyasi İslamın sol ayağı” diyen Bahçeli’ye Baykal’dan sert yanıt: “Memnun olmayanlar siyasi pusu kurma geleneğine sahip olanlar”CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, “Ilımlı siyasi İslamın sağ ayağı AKP, sol ayağı da CHP” sözlerine sert yanıt verdi.Baykal, “Özel yaşamında örtünen insanlardan bazılarının, laik cumhuriyete inanan siyasi partilerde yer alması herkesi mutlu etmelidir. Bundan memnun olmayanlar olsa olsa din istismarcılarıyla, siyasi pusu kurma geleneğine sahip olanlardır” dedi.Baykal, Bahçeli’nin CHP’ye yönelik sözlerine ilişkin şu yazılı açıklamayı yaptı: “İnsanların yasalar çerçevesinde ve özel yaşam alanında kılık kıyafetlerini özgürce seçmelerine, kullanmalarına saygı gösterilmesini istemek, kıyafeti bir siyasal dışlama, bir etiketleme, bir yaftalama nedeni saymayı reddetmek, ılımlı İslamın ifadesiyse, dini siyasi simge niteliğindeki kıyafetlerin kamusal alanda kullanılmasını sağlamak için anayasa değişikliği girişiminde bulunmak neyin ifadesidir? Ilımlı olmayan bir din istismarcılığının mı, yoksa siyasi pusu kurma geleneğinin mi ifadesidir?Baykal, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ilımlı İslam ise bir din projesidir, bir siyaset projesidir. Bu siyaset projesine ait olanları, anayasamızın laik karakterini sarsmak için anayasa değişikliği peşine düşenlerin arasında aramak daha gerçekçi ve uygun olur.Herkesin kılık kıyafet özgürlüğü vardır. Özel yaşam alanında örtünen insanların kılık kıyafetlerine saygı gösterilmesi, bu insanlardan bazılarının laik cumhuriyete inanan siyasi partilerde yer alması, herkesi mutlu etmelidir.”