T24 LogoT24 Logo
Politika

Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na 'yemin edilmeli' mesajı

Yemin krizinin çözümüne ilişkin görüşme trafiğinin CHP kanadında eski Genel Başkan Deniz Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

08 Temmuz 2011 03:00

 T24- Yemin krizinin çözümüne ilişkin trafiğinin CHP kanadında eski Genel Başkan Deniz Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında, partinin izleyeceği politikaları destekleyeceğini belirten Baykal'ın görüşmede gelinen noktada Kılıçdaroğlu'na yemin edilmesi mesajı verdiği öğrenildi. 


CHP Antalya Milletvekili, eski Genel Başkan Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parlamentoda yaşanan son krizle ilgili yaptığı görüşmede, içinde bulunulan durumu ayrıntılı olarak anlattığını, önerilerini sunduğunu belirterek, ''Şu ana kadar partinin izlediği politikaya tam bir katkı verdik, bundan sonra da partinin izleyeceği politikayı destekleyeceğimiz, ona katkı yapacağımız çok açıktır'' dedi.


Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Görüşmenin uzun sürdüğünü belirten gazeteciye Baykal, ''Öyle mi oldu? Nasıl geçtiğini fark edemedik, hızla geçti'' karşılığını verdi.


Görüşmenin, parlamentoda yaşanan son krizle ilgili olduğunu belirten Baykal, görüşmede bu kriz konusunda çok önemli olduğunu düşündüğü, ciddi, kapsamlı, köklü bir durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi. Baykal, bu konudaki anlayışını Kılıçdaroğlu'na çok açık şekilde ifade ettiğini belirtti.


Baykal, bir önerisinin, formülünün olup olmadığına ilişkin soruyu, ''Partinin izleyeceği politikaya hepimiz destek olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar izlediği politikaya tam bir katkı verdik, bundan sonra da gene aynı şekilde partinin izleyeceği politikayı destekleyeceğimiz, ona katkı yapacağımız çok açıktır'' diye yanıtladı.


Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'na, partinin politikasının ne olması gerektiğiyle ilgili düşünce ve değerlendirmelerini de ayrıntılı şekilde ilettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Bundan sonrası artık parti yönetiminin, Sayın Genel Başkan'ın alacağı kararlara bağlıdır. O kararlarla ortaya çıkacak yeni durumu hep beraber izleyeceğiz, değerlendireceğiz'' diye konuştu.


Ayrıntılara ilişkin sorulara, ''Bunlara ilişkin bir açıklamanın bir anlamı yok. Beni anlamanızı istiyorum. Bu bunalımı, benim ağzımdan çıkacak bir cümleyle aydınlığa kavuşturma imkanı yok'' karşılığını veren Baykal, Kılıçdaroğlu'na, içinde bulunulan durumu ayrıntılı ve kapsamlı olarak anlattığını, önerilerini, değerlendirmelerini sunduğunu söyledi.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu ile ilgili bir soruya karşılık Baykal, ''Bunların hepsi ile ilgili düşüncelerimi sayın Genel Başkan'a anlattım. Bu ifade ettiğim düşüncelerin önemli olduğunu, ciddi olduğunu kamuoyu önünde bir kez daha vurguluyorum'' dedi.


Görüşmenin perde arkası


Kulislerden edinilen bilgilere göre, Deniz Baykal, gelinen noktada artık yemin edilmesi gerektiğini belirtti. "Cesur adım atılmalı ve hemen insiyatif alınmalı" diyen Baykal görüşmede  iktidarın sorunu derinleştirmenin peşinde olduğuna dikkat çekerek, bu sürecin uzamasının hem partiye hem de parlamenter demokrasiye zarar vereceğini dile getirdi. Baykal, bu nedenle yönetimin tavrını gözden geçirmesi ve yemin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

 

Tavrının gözden geçirilmesi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24