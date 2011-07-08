Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na 'yemin edilmeli' mesajı

T24- Yemin krizinin çözümüne ilişkin trafiğinin CHP kanadında eski Genel Başkan Deniz Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında, partinin izleyeceği politikaları destekleyeceğini belirten Baykal'ın görüşmede gelinen noktada Kılıçdaroğlu'na yemin edilmesi mesajı verdiği öğrenildi.





CHP Antalya Milletvekili, eski Genel Başkan Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parlamentoda yaşanan son krizle ilgili yaptığı görüşmede, içinde bulunulan durumu ayrıntılı olarak anlattığını, önerilerini sunduğunu belirterek, ''Şu ana kadar partinin izlediği politikaya tam bir katkı verdik, bundan sonra da partinin izleyeceği politikayı destekleyeceğimiz, ona katkı yapacağımız çok açıktır'' dedi.





Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Görüşmenin uzun sürdüğünü belirten gazeteciye Baykal, ''Öyle mi oldu? Nasıl geçtiğini fark edemedik, hızla geçti'' karşılığını verdi.





Görüşmenin, parlamentoda yaşanan son krizle ilgili olduğunu belirten Baykal, görüşmede bu kriz konusunda çok önemli olduğunu düşündüğü, ciddi, kapsamlı, köklü bir durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi. Baykal, bu konudaki anlayışını Kılıçdaroğlu'na çok açık şekilde ifade ettiğini belirtti.





Baykal, bir önerisinin, formülünün olup olmadığına ilişkin soruyu, ''Partinin izleyeceği politikaya hepimiz destek olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar izlediği politikaya tam bir katkı verdik, bundan sonra da gene aynı şekilde partinin izleyeceği politikayı destekleyeceğimiz, ona katkı yapacağımız çok açıktır'' diye yanıtladı.





Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'na, partinin politikasının ne olması gerektiğiyle ilgili düşünce ve değerlendirmelerini de ayrıntılı şekilde ilettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Bundan sonrası artık parti yönetiminin, Sayın Genel Başkan'ın alacağı kararlara bağlıdır. O kararlarla ortaya çıkacak yeni durumu hep beraber izleyeceğiz, değerlendireceğiz'' diye konuştu.





Ayrıntılara ilişkin sorulara, ''Bunlara ilişkin bir açıklamanın bir anlamı yok. Beni anlamanızı istiyorum. Bu bunalımı, benim ağzımdan çıkacak bir cümleyle aydınlığa kavuşturma imkanı yok'' karşılığını veren Baykal, Kılıçdaroğlu'na, içinde bulunulan durumu ayrıntılı ve kapsamlı olarak anlattığını, önerilerini, değerlendirmelerini sunduğunu söyledi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu ile ilgili bir soruya karşılık Baykal, ''Bunların hepsi ile ilgili düşüncelerimi sayın Genel Başkan'a anlattım. Bu ifade ettiğim düşüncelerin önemli olduğunu, ciddi olduğunu kamuoyu önünde bir kez daha vurguluyorum'' dedi.





Görüşmenin perde arkası







Kulislerden edinilen bilgilere göre, Deniz Baykal, gelinen noktada artık yemin edilmesi gerektiğini belirtti. "Cesur adım atılmalı ve hemen insiyatif alınmalı" diyen Baykal görüşmede iktidarın sorunu derinleştirmenin peşinde olduğuna dikkat çekerek, bu sürecin uzamasının hem partiye hem de parlamenter demokrasiye zarar vereceğini dile getirdi. Baykal, bu nedenle yönetimin tavrını gözden geçirmesi ve yemin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tavrının gözden geçirilmesi