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Politika

BAYKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK İZMİR (A.A)

05 Kasım 2010 14:03

-BAYKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK İZMİR (A.A) - 05.11.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'de genel başkanlık sorunu olmadığını söyledi. İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın oğlunun nikah şahidi olmak üzere İzmir'e gelen Baykal'ı, Adnan Menderes Havalimanında partililer karşıladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Baykal, bugün CHP'nin seçilmiş bir genel başkanı olduğunu ve onun görevinin başında bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Seçime kadar partiyi yönetme görevini genel başkan üstlenmiştir. Seçime giderken bir genel başkan arayışı yoktur. CHP'nin bir genel başkanı vardır. CHP'de genel başkanlık sorunu yoktur. Tartışma, partinin organlarıyla olan tartışmadır. CHP'nin ekseni kaymaz, CHP, Türkiye'nin en köklü, kurumsallaşmış, çizgisi tarih içinde oturmuş büyük bir kurumdur. CHP ile ilgili kaygı verici durum yoktur. Kendi içimizde tartışmalar olur. CHP bir ailedir, bu aile içi sorundur. Aile meclisinde sorunlar görüşülür.'' Önder Sav'ın kendisiyle ilgili söylediği olumlu sözlerin hatırlatılması üzerine Baykal, ''Siyasette sürekli küslük olmaz. Ben en gergin anlarda dahi, tartışma içinde olduğum anlarda dahi olumsuz cümleler söylemedim'' dedi. CHP'de korku imparatorluğu olduğu yönündeki söylemlerin hatırlatılması üzerine Baykal, herkesin sorumluluk ve dikkatle hareket etmesi gerektiğini belirterek, ''Ayrıştırma olmamalıdır. Seçimlere 28 hafta var. Ona odaklanmalıyız'' diye konuştu. Daha önce İzmir'e geldiğinde kendisini partililerin karşılamadığının hatırlatılması üzerine Deniz Baykal, geçen gelişini kimseye duyurmadığını belirterek, ''Ben onu duyurmamıştım. Şimdi bunu o şekilde yorumlamamak lazım'' dedi.

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