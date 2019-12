Baykal'dan Erdoğan'ın medya çıkışına sert tepki

T24 - CHP lideri Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın köşe yazarlarını medya patronlarına şikayet etmesini Adana'da eleştirdi. Deniz Baykal, "Başbakan gazetecinin ne yazacağına patron karar verecek diyor" dedi.





Partisinin, Adana İl Kongresi'nde konuşan Baykal, "Hepimiz, ülkenin haliyle ve gidişatıyla ilgili çok derin kaygıları paylaşıyoruz. Vatandaşımız her an yaşanan olaylarla Türkiye'nin içine girdiği tabloyu değerlendirerek, görerek, ülkemizin nereye gitmekte olduğunu, yarın Türkiye'nin ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını, bu gidişatın sonunun ne olacağını göremez, değerlendiremez durumdadır. Bunun üzüntüsü, kaygısı bütün vatandaşlarımıza egemen olmuştur" dedi.



"Türkiye, geleceğini görme ihtiyacı içindedir, yarınına güvenme ihtiyacı içindedir, yarınına umutla bakma hakkını kullanmak istemektedir. Tabii içinde bulunduğumuz durumda, ülke yarını belirsiz, her an her şeyin olabileceği, kimin başına neyin geleceğinin belli olmadığı bir karamsarlık, umutsuzluk ve belirsizlik ortamında bulunmaktadır" diyen CHP lideri, "Şimdi böyle bir manzara karşısında gözler CHP'ye yönelmiştir. CHP'nin, Türkiye'ye yönelik anlayışının iddiasının düşüncesinin ne olduğunun ortaya konulması çok büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'nin bir süredir giderek yoğunlaşan kriz, karmaşa ve kaos ortamının dışında da uzun bir süreden beri yaşadığı olaylar, her alanda, ekonomide, sosyal yaşamda, hukukta, siyasette, bir olumsuz gidişatın vatandaşlarımızı etkisini altına aldığını ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.



İzlenen bu politikaların Türkiye'yi de çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını savunan Baykal, "Bu hükümet döneminde Türkiye tarihinin hiçbir döneminde harcamadığı kadar çok para harcamıştır. Bu hükümetin elinden geçen kaynağın ve paranın haddi hesabı yoktur. Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş hükümetlerin tümünün toplam kullandığı borcun iki katından daha fazlasını sadece bu hükümet yapmıştır" ifadelerini kullandı.