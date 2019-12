Baykal'dan Erdoğan'a destek

CHP’den beklenen Davos yorumu, geç de olsa geldi. Genel Başkan Deniz Baykal, Başbakan’ın tavrını onaylamakla birlikte eleştirdi de…





CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Davos'taki panelde "açıkça haksızlık yapıldığını" belirterek, "Buna tepki gösterilmesi doğaldır" dedi.



Baykal, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısında yerel seçimlere yönelik çalışmaların dışında Davos'ta yaşanan gerginliği şöyle değerlendirdi.



"Yapılan her haksızlık bizi rencide eder. Başbakana, o panelde açıkça haksızlık yapılmıştır. Buna tepki gösterilmesi doğaldır ama Sayın Başbakan, basın toplantısında bu tepkinin moderatöre yönelik olduğunu ifade etmiştir. Sayın Perez de üzüldüğünü bildirmiştir. O açıdan bu tatsız olayın, hem Orta Doğu'daki politika hem de Türkiye-İsrail ilişkileri açısından geniş çaplı bir etkisi olmayacağı anlaşılıyor."



Deniz Baykal, "Davos'ta yaşanan olayın iç politika malzemesi yapılmaması gerektiğini" ifade ederek, "Türkiye'de zaten var olan İsrail ve Yahudi karşıtlığının körüklenmesi doğru ve insani değildir. Uluslararası ilişkiler açısından önemli sıkıntılar yaratır" dedi.



Türkiye'nin uzun yıllardır Orta Doğu'da kimseye özel bir husumet beslemediğini ve tüm taraflarla iyi ilişkiler kurduğunu belirten Baykal, bunun bugün de sürmesi gerektiğine değindi.



"Türkiye'nin taraflardan birinin yanında yer alarak diğerine kesin bir tavırla karşı çıkmasının Orta Doğu'daki rolünü ve etkinliğini azaltacağını" kaydeden Baykal, "Dış politika konularının iç politika malzemesi olarak kullanılması zararlıdır" dedi.



CHP neyin hesabını verecek?



Baykal, Başbakan Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerini de eleştirerek şunları kaydetti: "Sayın Başbakan her konuda CHP'ye çatmayı alışkanlık haline getirmiştir. CHP olarak biz bu olayla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmamıştık. Sayın Başbakan, 'Bunun hesabını CHP'den sorun' diyor. CHP neyin hesabını verecek? Başbakana haksızlık eden moderatörün mü, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'a yönelik sözlerinin mi, yoksa Başbakan'ın İsrail'e yönelik sözlerinin mi? Bu son derece mantıksız bir değerlendirmedir. Bu da gösteriyor ki, Başbakanın derdi yerel seçimlerdir. Bu olayı bir yerel seçim malzemesi olarak kullanmak

yanlıştır."



CHP Genel Başkanı Baykal, "Başbakan Erdoğan'ın tavrının Arap dünyasında ve toplumda destek görmesinin doğal olduğunu" da ifade ederek, "her konuda Türkiye'nin ulusal çıkarlarının göz önünde bulundurularak hareket edilmesinin önemli olduğunu" söyledi.