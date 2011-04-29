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Politika

BAYKAL'A TAŞ VE YUMURTA ATANLAR YAKALANDI ANTALYA (A.A)

29 Nisan 2011 17:49

-BAYKAL'A TAŞ VE YUMURTA ATANLAR YAKALANDI ANTALYA (A.A) - 29.04.2011 - Eski CHP genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a, Antalya'nın Serik ilçesindeki seçim çalışmaları sırasında taş ve yumurta attıkları bildirilen dört kişi yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 11.30 sıralarında, Deniz Baykal ve beraberindeki parti mensuplarının Serik ilçesi Çınaraltı mevkisinde vatandaşlarla görüştükleri sırada, protesto amaçlı taş ve yumurta atılması üzerine, olayın failleri oldukları tespit edilen M.G, R.G, Z.B. ve Ç.Ö'nün yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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