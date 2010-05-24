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Baykal ziyaretine Önder Sav katılmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini eski başkan Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini eski başkan Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve ile Hakkı Süha Okay eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın kurultaydan son derece memnun olduğunu ilettiğini ve bazı önerilerde bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu şöşle konuştu:

"Kendisini çok iyi gördüm.Kurultaydan son derece memnun. Bazı önerileri oldu, onları dikkate alacağız. Zonguldak’a gideceğimizi söyledik.  Son derece keyifli güzel bir görüşme oldu. Olcay hanım ikramlarda bulundu. Kırgınlık söz konusu değil"



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