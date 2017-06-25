Baykal: Yürüyüş iyi gidiyor; arkadaşlar hedefe ulaştıklarında yanlarında olacağım

CHP'nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde yapılan 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili "Yürüyüş iyi gidiyor, sakın geriye dönmesinler. Arkadaşlar hedefe ulaştıklarında yanlarında olacağım" dedi.

Baykal, "Bayram vesilesiyle her birimiz teker teker kendimizi ve topluca millet olarak milletimizin kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.



Baykal, bayram namazını Antalya'nın tarihi Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı.



Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Baykal, tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Baykal, "Bayram vesilesiyle her birimiz teker teker kendimizi ve topluca millet olarak milletimizin kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Sorgulamanın zorunlu kılındığı bir dönemi yaşıyoruz. Müslüman milletler olarak herhalde kendimizi sorgulayacağız. Bu bayramı öyle bir sorgulamanın fırsatı, vesilesi haline getirirsek görevimizi yapmış oluruz" diye konuştu.

‘Bakyal'dan 'Adalet Yürüyüşü' yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşe ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Baykal, eylemin dikkat çektiğini ifade etti.



"Çok başarılı bir yürüyüş gerçekleşiyor." diyen Baykal, yürüyüşün sadece eyleme katılanlar olarak değerlendirilemeyeceğini, milletin büyük çoğunluğunun anlayışını yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.



Baykal, güç şartlarda yürüyüşü gerçekleştirenlere saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Arkadaşlarımı kutluyorum, yürüyüşlerinde sağlıklı ve mutlu bir sonuca bir an önce ulaşmalarını diliyorum. İnşallah hedefe ulaştıkları zaman, ben de bugün gideceğim yurt dışındaki Avrupa Konseyi Toplantısı'ndan dönmüş olacağım, kendilerini, bu yürüyüşü İstanbul'da selamlayacağım, karşılayacağım başarılı bir şekilde bunu gerçekleştiren arkadaşlarımı kutlama fırsatını elde edeceğim."

Baykal, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin soru üzerine "Bizim bu sorunlar karşısında doğru bir çizgi izleyebilmeniz, böyle klişe formüllerle sağlanabilecek gibi değil. Çok karmaşık bir tablo var" dedi.



Bu tablo karşısında gerektiği kadar aktif, zorunlu olduğu kadar da yönlendirici konumda olabilmek gerektiğini belirten Baykal, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin bu bölgede doğru bir konumda kalıp, etkisini, ağırlığını hissettirmesine yardımcı olacak tedbirler alması lazım. Bu karmaşık tabloda, bu karmaşıklığa uygun esnekliği, kıvraklığı, ülke yararını gözetmeyi, temel angajmanlardan uzak durarak, ülkesini önceleyen bir anlayışı esas alan bir yaklaşıma ihtiyaç var. Kaygıyla tedirginlikle izliyorum. Bir peşin karalama, suçlama anlayışına girmemeye gayret ediyorum, anlıyorum çünkü durumun karmaşıklığını. Tabii niye buraya geldiğimiz sorgulamasını yapma hakkımızı mahfuz tutuyorum. Onun zamanı vardır."

Baykal, şunları kaydetti:



"Bu tablonun içinde ben bir peşin reçete söylemeden, dediğim gibi tedirginlikle, kaygıyla, yüreğim ağzımda ama soğukkanlılıkla izlemeye çalışıyorum. Bu dönemi yönetmeye çalışan arkadaşlara başarılar dilerim. Allah, güç, kuvvet versin, dikkatli olsunlar. Bugüne kadar yaptıkları hataları sakın ha bundan sonra devam ettirmesinler. Türkiye'nin barışını, istikrarını gözetmeliyiz. Bunu gözetirken de anlamaya çalıştığım nokta, bu kargaşa içinde eli kolu bağlı, tamamen uzaktan seyirci konumunda olmalıyız teklifini yapmıyorum. Şartların gerektirdiği insiyatifleri elbette almalıyız. Bölgeyi ve kendimizi saydıracak, taleplerimizin dikkate alınmasını zorunlu kılacak tavırları sürdürebilmeliyiz. Şekillenen bir tablo, dikkatle izliyoruz, hayırlı olsun."