Baykal: Velevki dedin arabayı devirdin

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal CHP Grubu'nda konuştu. İşte Baykal'ın konuşmasının satır başları:

- Siyasi ortam sakıncalı bir şekilde gerildi.

Deniliyor ki ‘Anayasa mahkemesi kuvvetler ayrılığını zaafa uğratmıştır. Demokrasi tehlikededir'. Olay keşke bir yetki tartışması olsaydı. Onların derdi kuvvetler ayrılığı mı? Olayın altında ince bir şey olmalı. AKP. Anayasa Mahkemesi’yle Meclis kavga etsin diyor.

- Olayın esası ne kuvvetler ayrılığıdır ne de yetki meselesidir. Bu kızgınlık bu telaş ne kuvvetler ayrılığından ne de türbandan kaynaklanıyor. Kimse kimseyi kandırmasın mert olalım buradaki sorun laiklik ilkesinin delinmesi teşebbüsünün engellenmiş olmasıdır.

LAİKLİĞİN KORUNMAYA İHTİYACI VAR

- Türkiye’nin dışında başka Müslüman ve laik olan ülke var mı yok. Laikliğin korunmaya kollanmaya ihtiyacı var ancak böyle yaşar. Biz 80 yıldır böyle yapmışız. Halkımızın laiklikten yana bir sıkıntısı yok. Herkes özgürce ibadetini yapıyor . Türkiye’nin doğusundan batısına ezan-ı Muhammed okunuyor, dini kanallar ver, dini istismar eden partiler var. Yani her şey özgürce yaşıyor.

- Görevi ülkesini korumak olan bir Dışişleri Bakanı Türkiye'de de Müslümanlara baskı yapılıyor diyor.

- Mesele türban konusundan da kaynaklanmıyor. 5 yıldır böyle bir telaş yoktu. O zaman dediler ki bu yüzde 2’nin meselesidir. Mutabakatla bunu başaracağız dediler. Şimdi ne değişti. Sebep başka Anayasanın laiklik ilkesinin delinmesine yönelik teşebbüsünün engellenmesine dair öfke var.

- Laiklik ilkesi korundu buna kızdılar. Bugün halkımızın laiklikle ilgili bir sıkıntısı yok.

Günde beş vakit Ezan-i Muhammedi okunuyor.

- Din elden gidiyor anlayışı neler yapıldı. Atatürk’e suikast yapıldı. Menemen olayı yaşandı, Hizbullah örgütlenmesi böyle ortaya çıktı. Bahriye Üçok , Uğur Mumcu cinayetleri böyle işlendi. Daha dün Danıştay saldırısı bu zihniyetle yapıldı.

- Eğer bir bakan “Türkiye’de din yaşanamıyor” diyorsa işte bu o meselenin onun kafasında da olduğunu gösterir.

- 6 yıldır iktidardasın o baskıyı niye kaldırmadın. O da diyecek ki “Anayasa laiklik var”

- Amacının ne olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla ortaya çıktı. AKP’nin derdi laiklik. Laik olmak bu iktidarın gözünde cezalandırmak için bir neden

Zihinlerinin altında laiklik konusunu tartışmaya açmak.

Başbakan "CHP kuyumuzu kazıyor" diyor. Ben senin kuyunu falan kazmam. Sen kendi etrafına bak. Başbakan'ın kuyusunu kazanlar onun yanındakilerdir... Biz kuyu kazmıyoruz. Yanlış yapılan yerde uyarımızı yaptık. Sen çıktın İspanya'da "Velev ki siyasi simge" dedin. Olur mu? Yaptın ne oldu. Arabayı sen devirdin. Sen haddini bil...Anayasa içindeki yerini bil...

Sakın ha Anayasa'yı değiştirelim tuzağına düşme. Şimdi senin etrafınakiler "Elimizdeki gücü kullanalım, onlara haddini bildirelim. Anayasa'yı değiştirelim" der... Sakın bu telkinlere kapılma. Düzeni bozarsan altında kalırsın. Kendine göre hukuk ve yargı düzeyi kurmaya kalkma...

