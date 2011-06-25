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Politika

Baykal ve Sav, 142 imza daha arıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Deniz Baykal ile Önder Sav kurultay için 294 delege imzasına ulaştı. 6 Temmuz'a kadar 396 imza almaları gere

25 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Deniz Baykal ile Önder Sav kurultay için 294 delege imzasına ulaştı. 6 Temmuz'a kadar 396 imza almaları gerekiyor.



CHP’de genel seçimler sonrası muhaliflerin başlattığı ‘Kurultay’ çağrıları imzaya takıldı. 396 imza toplaması gereken muhalifler şimdilik 254 imzada kaldı. CHP Genel Sekreterliği tarafından oluşturulan on beş kişilik bir ekip satır satır muhaliflerin konuşmalarını tarıyor. Disipline sevk edilmesi beklenen isimlerin başında Mehmet Faraç, Berhan Şimşek ve Canan Arıtman var.

Radikal'den Betül Kotan imzalı habere göre, genel seçimlerde alınan yüzde 26’lık oy oranını gerekçe göstererek, kurultay çağrısı yapan muhalifler, 22 Haziran tarihinde başlattıkları imza toplama çalışmalarını sürdürüyor. Dün itibariyle toplam 254 imza toplandığı öğrenilirken, imza sayısının artması için telefon trafiğinin de sürdüğü, ancak çok sayıda delegenin telefonlarını kapattığı belirtiliyor.

Dün itibariyle Önder Sav’ın seçim bölgesi Ankara’da 37 imza toplanabildiği belirtildi. İstanbul’da 49, İzmir’de ise 9 delegenin imza atarak desteklediği kurultay çağrısına, Karadeniz’den tek bir imza bile gelmedi. Deniz Baykal’ın memleketi Antalya’da sadece 5 delegenin imza verdiği öğrenildi.

Partinin kurultaya gitmesi için 6 Temmuz tarihine kadar 396 imzanın daha toplanması gerekiyor. Sav ve Baykal ekibinin 650’nin üzerinde delegenin desteğini alması partiyi kurultaya götürmek için yeterli, ancak 700’ün üzerinde hedefleniyor.


Kınama gündemde

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine partiyi yıpratmaya yönelik açıklamalar yapan isimlere karşı başlayan disiplin incelemesi de sürüyor. Genel Merkez’de 15 kişilik bir komisyon muhaliflerin açıklamalarını bir bir tarıyor. Mehmet Faraç, Berhan Şimşek ve Canan Arıtman’ın yanı sıra Mustafa Özyürek, Şahin Mengü, Abdürrezzak Erten, Mesut Değer, Onur Öymen, Mehmet Yıldırım, Kemal Anadol’un medyaya yansıyan açıklamaları inceleniyor. İncelemenin kapsamında Deniz Baykal ve Önder Sav’ın olmadığı belirtiliyor.

Muhalif kanadın genel başkan adayı olarak adı geçen Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Yılmaz Ateş ile dün Merkez Lokantası’nda bir araya geldi. Feyzioğlu, “Genel başkan olma amacım yok” dedi.


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