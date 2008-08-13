Baykal: TSK ile gerginlik olamaz

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Hiçbir şekilde CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleriyle gerginlik içinde bulunması söz konusu olamaz. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmedi, bundan

sonra gerçekleşmesi için de neden yok" dedi.

Baykal, eski SODEP Genel Başkanlarından Cezmi Kartay'ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze töreninde ayrılışı sırasında gazetecilerin 30 Ağustos itibariyle emekliye ayrılacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın veda ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bazı basın mensuplarının açıklamalarını alamadıklarını söylemesi üzerine, kameralar karşısında açıklamalarını tekrarlayan Baykal, ziyaret talebini kabul ettiklerini Genelkurmay Başkanlığı'na ifade ettiklerini söyledi.

"Ziyaretin yarattığı ilgiye hayretle tanık olduğunu" ifade eden Baykal, şöyle konuştu:

"Herhangi bir olağan dışı taraf olmadığını düşünüyorum. Ortada bir gerginlik bulunduğuna yönelik bir anlayış öyle görülüyor ki bazı çevrelerde ciddiye alınıyor. Hiçbir şekilde CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleriyle gerginlik içinde bulunması söz konusu olamaz. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmedi, bundan sonra gerçekleşmesi için de neden yok. Benim böyle bir bilgim yok. Bir gerginliğin olduğunu dair gözlemim, tespitim yok. Kendi açımızdan yok, Genelkurmay açısından böyle bir espit yapıldığına dair herhangi bir işaret yok.

Çok doğal bir şekilde olması gereken olaylar yaşanıyor. Herkes görevini yapıyor. Sorumluluğunun bilincinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve CHP demokrasimizin, anayasamızın çok temel kurumları. Herhangi bir şekilde bir gerginlik içinde bulunduğumuza yönelik değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor."

Baykal, herkesin sorumluluk duygusu içinde hukuk ve yetki sınırları içinde görevini yerine getirdiğini belirterek, "Sayın Başkan veda ziyaretlerini yapıyor. Veda ziyaretleri arasında ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak beni de ziyaret etmeyi, CHP'yi de ziyaret etmeyi uygun bulmuş. Bundan ben de çok büyük bir mutluluk duydum. Doğal karşıladım, yarın inşallah bir araya geleceğiz. Kendisini biz de görevini yerine getirmiş bir Genelkurmay Başkanı olarak saygıyla uğurlayacağız" diye konuştu. (aa)