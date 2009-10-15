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Politika

Baykal: Telefona gerek yok ziyaret gününü bildirmesi yeterli

Sayın Başbakan'ın özel kalem müdürüne vereceği bir talimatla bize ziyaret gün ve saatini bildirmesi yeterli olacaktır''

15 Ekim 2009 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine ilişkin olarak, ''Sayın Başbakan'ın telefon açma zahmetine katlanması için bir neden yoktur. Özel kalem müdürüne vereceği bir talimatla bize ziyaret gün ve saatini bildirmesi yeterli olacaktır'' dedi.
     Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın bir araya gelmelerine ilişkin sözlerini değerlendirdi. Baykal, şunları kaydetti:
     ''Sayın Başbakan Irak'a giderken beni telefonla arayıp görüşmemizin nasıl çok daha sağlıklı olabileceği hususunu tezekkür etmeyi düşündüğünü söylemiş.
     Sayın Başbakan'ın açılım konusunu görüşmek üzere randevu talep eden mektubuna verdiğim yanıtta bu görüşmeyi televizyon kaydı altına alınan baş başa, ikili bir görüşme olarak yapabileceğimiz ifade edilmiştir.
     Bu durumda Sayın Başbakan'ın telefon açma zahmetine katlanması için bir neden yoktur.
     Sayın Başbakan'ın özel kalem müdürüne vereceği bir talimatla bize ziyaret gün ve saatini bildirmesi yeterli olacaktır''

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