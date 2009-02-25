Baykal, Sivas'ın ötesine geçiyor

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın CHP’yi eleştirirken sıkça başvurduğu “Bunlar Sivas’ın ötesine geçemezler. Çorum’a bile gidemiyorlar” sözlerinin ardından, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün Çorum’da olacak. Baykal miting programına hafta sonu için de Adıyaman’ı ekledi.



Daha önce Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya giden ve “Çiftçi Kurultayı” düzenleyen CHP lideri Baykal, yerel seçim programını da değiştirdi. 29 Mart öncesinde yaklaşık 35 ile gitmeyi hedefleyen Baykal, seçim programlarına Çorum, Kars ve Adıyaman’ı da aldı. Bugün Çorum’da vatandaşlara seslenecek olan Baykal, Cumartesi günü Sinop, Pazar günü de Adıyaman’da olacak. Baykal, seçim programı çerçevesinde ileriki günlerde Kars’ı da ziyaret edecek.



Baykal, “Kazanılma ihtimali yüksek iller’’ olarak görülen Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu, Bartın, Zonguldak, Gaziantep, Burdur, Bilecik, Çorum, İzmir, Tunceli, Hatay, Yalova ve Kırşehir’e gidecek. Ayrıca ‘’İyi çalışma ile kazanılabilecek iller” olarak görülen Eskişehir, Samsun, İstanbul, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara, Ardahan, Kars, Iğdır’ı da ziyaret edecek.



“SİVAS’IN ÖTESİ”NDEN SİYASET

Başbakan, çeşitli dönemlerde CHP ve MHP’ye “Sivas’ın ötesine geçemezler” eleştirileri yöneltti. Başbakan Karat ziyareti sırasında ‘’ Uzak nedir biliyor musunuz? Uzak gidemediğiniz yerdir. Uzak, gönül dünyanızdan uzaklaştırdığınız yerdir. Bunlar Ankara’dan kalkıp da Çankırı’ya Çorum’a Yozgat’a gidemiyorlar. Neden çünkü uzak. Sivas’ın ötesine gidemiyorlar. Çünkü uzak. Ama bizim gönül dünyamız çok geniş’’ demişti.



Erdoğan, AKP Grup toplantısında da ‘’Toplumun menfaatlerini düşünüyoruz. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, çatışmacı siyaset izlemedik. Sivas’ın ötesine geçemeyenler ‘Biz Türkiye’yi kucaklıyoruz’ diyemezler. Sınıf ve zümre üzerinden siyaset Türkiye’ye zarar verir. Biz kaç kere Sivaslılarla kucaklaştık. İhtiyaçları olup olmadığını tespit ettik. Ama onlar gelemezler, Sivas’ın yolunu bilmezler, zaten bilseler bile Sivas’ın ötesine geçemezler. Siyaset 81 ilin tamamında yapılır sadece Ankara’da değil.’’ dedi. (GAZETEPORT)





