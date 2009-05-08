Baykal: RTÜK'ün başında bir elebaşı var

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, RTÜK gibi devletin en itibarlı bir kuruluşunun başında Almanya'nın elebaşı dediği kişinin bulunduğunu ileri sürdü.





Muğla Belediyesini ziyaret eden Deniz Baykal, halka yaptığı konuşmada, Deniz Feneri davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Baykal, şunları söyledi:



"Dünyada örneği görülmemiş, Almanya'nın ifadesiyle asrın yolsuzluğu Deniz Feneri yolsuzluğu. O sadece Almanya'da yaşanmadı, Türkiye'de de yaşandı.

Almanya'daki yargılandı, bizdeki ne oldu, bizde kimsenin kılı kıpırdamadı. Almanya yazı yazmış 'Şu 16 kişinin ifadesini al.' İfadesini al dediği insanlardan birisi Türkiye'de RTÜK'ün başındadır. Devletin en itibarlı olması gereken kuruluşunun başında Almanya'nın elebaşı dediği insan. Kanal 7'nin sahibi ... 'Al bunların ifadesini' diyor. 'Bunlar bu işin arkasındaki isimler' diyor, alıyor muyuz, almıyoruz. 12 şirket saymış, 'Bak bu şirketler de bu işin içinde, Türkiye'deki şirketler' diyor, inceliyor muyuz. Bu şirketler kaybolmuş.

Devletin savcıları, polisleri bunları bulup niye ifadelerini almıyor. Türkiye böyle gitmez, yolsuzluğu kim yaparsa yakasından tutacaksın."



Dokunulmazlık kalkacak



Baykal, ülkeden yaşanan bazı sorunlardan çıkış yolunun milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak olduğunu da ileri sürdü. Baykal, "Milletvekili dokunulmazlığını kaldıracağız. Milletvekili kürsüde özgür, dokunulmaz olacak, kürsüde ne istiyorsa, vicdanı, aklı mantığı neyi gerektiriyorsa, onu orada söyleyecek. Kürsüde, 'Falan kanuna aykırı, filan kanuna aykırı. Susturun bunu' böyle bir şey yok. Söyleyen istediğini söyleyecek" dedi. (aa)