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Politika

Baykal: PKK 'aklandı'

CHP lideri Deniz Baykal, parti genel merkezinde teslim olan PKK'lılarla ilgili kaygılarını dile getirdi.

22 Ekim 2009 03:00

CHP lideri Deniz Baykal, parti genel merkezinde teslim olan PKK'lılarla ilgili kaygılarını dile getirdi. CHP lideri, "Hukuk nezdinde PKK bu operasyonla aklanmıştır. PKK'lı olmanın suç olmadığı ortaya çıkmıştır. Teröristler kahraman olmuşlardır. Bu çok acı bir tablodur" dedi.

Bunun planlı bir dönüşüm olduğunu belirten CHP lideri Baykal, "Başbakan bunu bir sevinç tablosu olarak nitelendiriyor, aslında bu bir utanç tablosudur" dedi.

"Hukuki olarak terörist bilinenler bu operasyonla siyasi olarak kahramana dönüştürülmüştür" diyen Baykal, "Evlatlarını şehit vermiş ana-babalar bu gelişmeleri acıyla izlemektedir" dedi.

Sürecek...

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