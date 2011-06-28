-BAYKAL: ''MİLLİ İRADE YARALI'' TBMM (A.A) - 28.06.2011 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ''milli iradenin yaralı olduğunu, bu yaranın derhal tedavi edilmesi gerektiğini'' ifade ederek, ''Kimse, özel yetkili mahkeme hakimlerinin kararları arkasına saklanmasın'' dedi. Baykal, CHP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin, bugün yapılacak yemin töreni öncesi tavrına ilişkin bir soru üzerine Baykal, partinin yetkili organlarının kararına saygılı olduğunu kaydetti. Baykal, ''Takdir onların. Çok karmaşık bir konu. Ayaküstü 'oydu, buydu' diye olmaz...'' dedi. ''Milli iradenin yaralı olduğunu, bu yararın derhal tedavi edilmesi gerektiğini'' kaydeden Baykal, şöyle konuştu: ''İpe un serme zamanı, 'bakarız, ederiz' zamanı değil. Bunun çözülmesi lazım. Bu tıkanıklıktan yarar sağlama kimseye yakışmaz. Seçim yapıldı. Milli irade tecelli etti. Gereği yapılır. Oyalama, avutma, savsaklama çok ağır sonuç doğurur. Bunun çözüm işi ülke siyasetinin en öncelikli konusudur. Özellikle yüzde 50 alanlar sorumludur. Kimse özel yetkili mahkeme hakimlerinin kararları arkasına sağlanmasın.''