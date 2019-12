Baykal: Milli irade hükümeti etkilemeye başladı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'de artık geçmişteki siyaset anlayışının geçerliliğini yitirdiğini ifade ederek, "Artık halka tepeden bakan, 'Ben buradayım, her geleni kumanda ederim' diyen tahakküm edici bir siyaset anlayışı kesinlikle reddedilmiştir, demokrasi işlemeye başlamıştır" dedi.



Deniz Baykal, partisinin adayı olarak Adana'nın merkez ilçesi Çukurova'da belediye başkanlığını kazanan Yıldıray Arıkan'ı makamında ziyaret ederek elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Baykal, Adana'ya önem verdiklerini ve kenti daha da ileriye götürmek istediklerini söyledi.



"Adana gibi yüksek demokrasi bilinci olan bir kentimizde, belediye seçimlerinin hala tartışmaya devam ediliyor olması üzüntü vericidir" diyen Baykal, şunları kaydetti:



"Bu tartışmaların Türkiye'nin hiçbir ilinde Adana'da olduğu kadar uzun süreli devam etmediğine tanık oluyoruz. Halen Adana'daki seçimlerin net, kesin sonucu ortaya çıkmış değil. Konu sadece Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) değil, adli yargının da gündemine girmiştir, bu üzüntü verici tablodur. Umut ediyorum en kısa zamanda bu tartışmalar sonuçlandırılır. Ama, öyle anlaşılıyor ki bu tartışmaları belki de Adana'da seçimleri yenilemeden sonuçlandırma olanağı yoktur.



Demokraside sandığa güven esastır, sayıma güven esastır. Tartışmalı şaibeli seçimler vatandaşın milli iradeye olan güvenini ciddi şekilde sarsar, buna fırsat vermemek lazım."



CHP lideri Baykal, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin artık yeni bir siyaset anlayışı ile ele alınacağını, geçmiş siyaset döneminin bittiğini vurgulayarak, "Artık halka tepeden bakan 'ben buradayım, her geleni kumanda ederim' diyen tahakküm edici bir siyaset anlayışı kesinlikle reddedilmiştir. Demokrasi işlemeye başlamıştır" dedi.



Halkın her tür baskı, hukuk dışı dayatma ve zorlamaya rağmen Hükümete gerekli dersi verdiğini ileri süren Deniz Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun çok olumlu sonuçları ortaya çıkacaktır. Daha şimdiden ortaya çıkmaya başlamıştır. Bakın yüzde 47 oy almışken 1 Mayıs kutlamasına Hükümet büyük tepkiyle yaklaşıyordu. 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyenlere copla, bombayla karşılık veriyordu. Şimdi oylar yüzde 38'e düştü 1 Mayısı bayram olarak kutlama kararını bu Hükümet almak durumunda kaldı.



Milli irade Hükümeti etkilemeye başlamıştır. Daha da etkileyecektir. Bunun burada bitmesi söz konusu olamaz, bu süreci devam ettireceğiz. Muhalefetin yükseliş dönemi başlamıştır."