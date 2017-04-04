Baykal: Mecliste ‘Evet’ oyu veren vekiller seçmen olarak 'Hayır' oyu kullanacak

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, AKP ve MHP'nin oyları ile Meclis'ten geçirilen Anayasa değişikliğine Meclis’te ‘Evet’ diyen bazı vekillerin referandumda ‘Hayır’ oyu vereceği iddiasında bulundu.

Baykal, 16 Nisan’da referanduma götürülecek Anayasa değişiklik teklifine imza atan milletvekillerinin ‘Boş kağıda imza atıyorum’ dediğini, bu vekillerin Meclis’te ‘Evet’ demesine karşın sandıkta farklı tercihte bulunacağını söyledi.

Gazete Karınca’nın haberine göre, Maltepe’de konuşan Deniz Baykal’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Bu tabandan yukarıya istenen bir talep değildir, yukarıdan aşağıya empoze edilmek istenen, Türkiye’ye dayatılan bir projedir. İmza atanlara sorduk ‘Bunu kim hazırladı?’ ‘Valla bilmiyorum’ dediler. ‘Sen imza atıyorsun’ dedik. ‘Boş kağıda imza atıyorum’ dediler. Türkiye’nin yüz yıllık geleceği için önem taşıyan bir belge, böyle bir belgeyi boş kağıda imza atarak başlatırsan varacağı sonuç budur. Kimin hazırladığı belli değil. ‘Nedir bu?’ dediğimizde ‘Yahu hiç sorma, ben söyledim kendilerine gelirse oy vereceğim’. Bu anlayışla geçti arkadaşlar.

O arkadaşlar Mecliste oy verdiler ama yarın seçmen olarak çok farklı bir tercih kullanacaklar. Çünkü yanlış olduğunu biliyorlar. Bu bizim vatandaş olarak konuşacağımız bir konu bu parti meselesi değil. Diyorlar ki ‘Ya siz nereden çıkarıyorsunuz, seçim olan ülkede diktatörlük mü olur?’ Bütün diktatörlükler seçimle geliyor, artık çağın gereği bu. Libya’dan sınırımıza kadar gelin hepsinde seçim var. Seçim olması tek adam yönetiminin olmadığına işaret değil.”