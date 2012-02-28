Baykal: Kurultaydan yapay sevinç çıkaranlar bunu mıncıklamasınlar

T24- Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, artık herkesin kurultayı kafasından çıkarması gerektiğini ifade ederek, ''Partimizin, önümüzdeki dönemde başarılı olması için herkesin artık geçmişi bırakıp, geleceğe yönelmesi gerekir'' dedi.



Baykal, CHP'nin 16 ve 17. olağanüstü kurultaylarına ilişkin TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Her iki kurultayın da hayırlı olmasını temenni eden Kılıçdaroğlu, yönetimdeki arkadaşlarına başarılar diledi.



Şimdi artık kurultayların arkada kaldığını ifade eden Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Önümüzde yeni bir dönem var. Herkesin kurultayı artık kafasından çıkarması gerektiğine inanıyorum. Kurultayda yaşanan gerginlikleri, buna üzülen arkadaşlarımız unutsunlar. Kurultaydan yapay sevinç çıkarmaya çalışanlar, bunu fazla mıncıklamasınlar.



Önümüzde ciddi görevler var, bu görevlere hazırlanmalıyız. Herkesin, hepimizin görevi CHP'yi önümüzdeki dönemde daha başarılı noktaya taşımaktır. Bu konuda üzerimize düşen her görevi, sorumluluğu yerine getirmektir. Bu doğrultuda bir anlayışın, tüm partimizine egemen olacağını umut ediyorum. Ben elimden geldiğince bu anlayışın oturması için üzerime düşeni yapmaya çalışacağım. Bu kurultayları öyle düzenleyen, bu sonuçtan mutlu olan arkadaşlara, bunun hayırlı olmasını ifade ediyorum. Partimizin, önümüzdeki dönemde başarılı olması için herkesin artık geçmişi bırakıp, geleceğe yönelmesi gerektiğini düşünüyorum.''