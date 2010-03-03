Baykal Köşk'e çıkıyor

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de grubu bulunan partilerin liderleriyle tek tek görüşecek. Bu kapsamda, Gül'ün ilk görüşmesi bugün saat 17.30'da ana muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile olacak.



Baykal-Gül buluşmasında gündemin yargı krizi ve Anayasa değişikliğine odaklanması bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Gül'ün son gelişmelerle ilgili yüksek yargı organlarının başkanlarını kabul etmesi ve geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile yaptığı üçlü görüşme bağlamında liderlerler bir araya geleceğini bildirdi.



CNN TÜRK'e konuşan CHP sözcüsü Mustafa Özyürek, görüşmede yargı reformunun gündeme gelmesini beklediklerini söyledi. Özyürek, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ve Anayasa Mahkemesi'ne Meclis'ten üye seçilmesine karşı olduklarını, bu kapsamda yargı reformuna da bu haliyle karşı olduklarını belirtti.



Özyürek, son zamanlarda yaşanan toplumsal gerilim ve TSK ile ilgili gerilimlerin de kaçınılmaz olarak gündeme geleceğini söyledi.



Özyürek, Gül'ün bu tür görüşmeler yapmasının yararlı olduğunu vurguladı.





MHP ve BDP yarın çıkıyor



Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de yarın ayrı ayrı görüşecek. Gül, Bahçeli'yi saat 11.00'de, Demirtaş'ı saat 14.30'da kabul edecek.



Gül en son açılım projesi kapsamında liderler zirvesi yapmayı gündemine almış ancak bu gerçekleşememişti. Gül, açılım sürecine en sert tepkiyi gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağustos ayında özel olarak arayıp görüşmek istemiş, ancak Bahçeli davete olumlu yanıt vermemişti.







