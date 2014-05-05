Baykal, Köşk için ortak aday önerdi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşlerini iletti. Baykal, muhalefetle görüşüp ortak aday çıkarılmasını önerdi.

Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de görüşmede gündeme geldiğini belirtti ve MHP ile ortak aday çıkarılması önerisini CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da ilettiğini söyledi.

Al Jazeera'nin edindiği bilgiye göre, Baykal görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin aday belirlenmesi konusunda görüşlerini iletti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ciddi bir iş, bu iş ciddiyetle kotarılmalı ortak aday çıkarılmalı” diyen Baykal, “AKP'nin nitelikli oyu yüzde 36 civarında. Her parti ayrı bir aday çıkarırsa, bu AKP'nin işine yarar” şeklinde konuştu.

Baykal, “AKP'nin adayı belli, Erdoğan ya da Gül. Oyalanmamalı ve bir an önce muhalefetle, Meclis'te MHP ve HDP de dahil ortak aday arayışına girilmeli, bu denenmeli” dedi.

“AK Parti’nin kendi adayını gündemde tutarak bir nevi diğer partileri oyaladığını” söyleyen Baykal, “Bir an önce aday konusunu netleştirerek önümüze bakmalıyız" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun kanaati: MHP ortak adaya uzak



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin ortak aday arayışına kapalı olduğu kanaatinde olduğunu belirtti.

Baykal ise "Şimdi böyle görülebilir ama denemek lazım, temaslar kurulunca bu değişebilir" yanıtını verdi.