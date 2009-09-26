Baykal: Kime ne hazmettiriyorsun?

Baykal, Erdoğan’ın ABD’de Kürt açılımı konusunda yaptığı, “Hazmede hazmede, hazmettire hazmettire bu işe devam edeceğiz” açıklamasına sert tepki gösterdi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Erdoğan’ın ABD’de Kürt açılımı konusunda yaptığı, “Hazmede hazmede, hazmettire hazmettire bu işe devam edeceğiz” açıklamasına sert tepki gösterdi. Baykal, “Millete hazmettirecekmiş. Kime ne hazmettiriyorsun? Haddini bil” dedi.



Denizli’ye gelen Baykal, sorulara “Her zaman memleket meselelerini konuşuyoruz. Unutmayın elmacıların sorunu da ülkemizin önemli sorunlarından. Bugünkü gündemi elmaya ayırdım” dedi.

Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık 3 bin kişiye seslenen Baykal, “Anayasa’nın üçüncü maddesini değiştirmeyeceğiz” pankartını göstererek şunları kaydetti:



“Bu pankartı buraya benim için asmadınız. Bunu Başbakan’a söylüyorsunuz Başbakan’a. Diyor ki değiştireceğiz. Neyi değiştireceksin? Gelin beraber konuşalım diyor. Ne konuşacağız? Ben bu konuda düşüncemi söyledim. ‘Bu gemi gidiyor’ diyor. Nereye gidiyor? Rotasını pusalasını kim verdi? Şimdi bana mektup yazacakmış.



Baktı bu iş tavsadı, heyecanı kayboldu, millet tepki gösteriyor, vazgeçmemek için ‘yola devam’ diyor. ‘Hazmede hazmede, hazmettire hazmettire yapacağız’ diyor. Bir proje var kafasında. Ama, bunu Türkiye’de bir kişi bilmiyor. Kafasında proje var ki, ‘hazmede hazmede, hazmettire hazmettire kabul ettireceğiz’ diyor. ‘Alıştıra alıştıra’ diye düşünüyor. Rahatsızlığı ortadan kaldırmak için küçük dozlarda, alışkanlık yaptırarak, götürmeye çalışıyor. Millete hazmettirecekmiş. Kime ne hazmettiriyorsun? Haddini bil, haddini. Çıkmış millete tuzak kuruyor. İlkokulda çocuklar ‘sen nesin’ diye birbirlerine soruyor.”



Anadilde eğitim konusuna da değinen Baykal, “Ana dilinde eğitim görecek insanlar ileride Türkiye’nin geleceğinde yer tutabilir mi? Türkçeyi tüm vatandaşlara öğretmek görevimiz” diye konuştu.



Ünlü aktör Kevin Costner’ın “Kürt açılımını desteklediği” yolundaki açıklamasına de değinen Baykal, “Baktılar bu iş tavsadı, canlandırmak için destek arıyorlar. Bula bula Hollywood’dan destek bulmuşlar” diye konuştu.

