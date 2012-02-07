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Yaşam

Baykal Kent, son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A)

07 Şubat 2012 19:43

-Baykal Kent, son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Baykal Kent, İstanbul'da toprağa verildi.  Şişli Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Kent'in Amerika'da yaşayan kızı Demet Açmazlale ve akrabalarının yanı sıra Ferhan Şensoy, Müjdat Gezen, Birol Güven, Nuri Alço, Bülent Kayabaş, Rasim Öztekin, Nuri Sesigüzel, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baykal Kent'in kızı Demet Açmazlale, babasının ölümünden iki gün önce başka bir iş için Türkiye'ye geldiğini ve bu sırada babasının vefat ettiğini söyledi. Sanatçı Müjdat Gezen de Baykal Kent ile asker arkadaşı olduklarını ifade ederek, askerlik dönüşünde birçok filmde birlikte oynadıklarını, en son ölümünden 3 gün önce telefonda konuştuklarını kaydetti. Baykal Kent ile sık sık görüşüp telefonlaştıklarını anlatan Gezen, ''Baykal çok genç gitti, bu üzücü bir şey. Bu bizim 40'lı kuşak ufak ufak gidiyor. Askerliğimizin ilk bölümünü İstanbul'da yaptık. O, kantinde börek satardı. Asker böreklerinin içinde pek peynir olmazdı. Ben gittiğimde bir börek, iki peynir verirdi. 'Ulan Baykal, nereden çıktı bu?' deyince, 'Öbür böreklerin içinden araklayıp seninkinin içine koydum' derdi'' diye konuştu. Gezen, Kent'in haftada en az bir kez kendisini aradığını belirterek, ''Ben onu bizim huzurevine almak istiyordum, fakat gelmek istemedi. 'Bursa'da rahatım' dedi. Sonra 'Ben hastaneye yatacağım' dedi. 'Çıktıktan sonra gelirsin' dedim. Gelemedi işte. Erken gitti, Allah taksiratını affetsin'' şeklinde konuştu.  Bülent Kayabaş da Kent'in çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, ''Duygularıyla yaşadı. Ayakta durmaya çalıştı, mücadele etti. Güzelliklerle anacağız onu. Toprağı ve ışığı bol olsun. Önemli bir insanı daha kaybettik, orada çok çoğalmaya başladık. Baykal, nevi şahsına münhasır bir adamdı'' dedi.  Rasim Öztekin ise Baykal Kent ve Bülent Kayabaş ile birlikte 1987'de Şan Müzikali'ni yaptıklarını ifade ederek, ''Söyleyecek çok bir şey yok işte. 69 yaşındaki bir çocuğu kaybettik. Kimseye kötü bir niyet beslemeyen, hiç parayla alakası olmayan ama sorduğun zaman hep para arayan... Her şeyden önemlisi, hayatımızdan çok güzel bir renk gitti. Bundan sonra göğü renklendirir'' şeklinde konuştu.  Baykal Kent'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığına götürüldü. Kent'in cenazesi, buradaki  aile kabristanına defnedildi. 

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