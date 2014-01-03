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Baykal: Kavga yumuşamayacak, adres parlamento ve Cumhurbaşkanı

Deniz Baykal: Siyasal mekanizmaları yeni bir duyarlılıklar harekete geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum

03 Ocak 2014 15:26

CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çatışmanın yumuşayacağına dair bir işaret yok. Hepimiz bir anahtar arayışını zorunlu görüyoruz. Aslında bu anahtar yaşanan krizi aşmanın yolu siyasi mekanizmaları çalıştırmaktır. Anahtarlardan biri parlamentodur. Parlamento elbette yürütmeye yardımcı olacaktır ama bazen parlamentonun yürütmeyi yönlendirmeye ihtiyacı çıkabilir. Anayasamız cumhurbaşkanlığımızı böyle sıkıntı dönemlerde çözüm olarak düşünmüştür. Cumhurbaşkanlığı bunun için vardır, etkinlik sergilemelidir” dedi.

CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalar yaptı.

Deniz Baykal'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Yaşanan anayasal kriz ekonomiye de yansımaya başladı. Siyasal, hukuksal bir kilitlenme var. Çatışmanın yumuşayacağına dair bir işaret yok. Hepimiz bir anahtar arayışını zorunlu görüyoruz. Aslında bu anahtar yaşanan krizi aşmanın yolu siyasi mekanizmaları çalıştırmaktır.

Anahtarlardan biri parlamentodur. Parlamento elbette yürütmeye yardımcı olacaktır ama bazen parlamentonun yürütmeyi yönlendirmeye ihtiyacı çıkabilir. Anayasamız cumhurbaşkanlığımızı böyle sıkıntı dönemlerde çözüm olarak düşünmüştür. Cumhurbaşkanlığı bunun için vardır, etkinlik sergilemelidir. Siyasal mekanizmaları yeni bir duyarlılıklar harekete geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Meclis başkanımızla paylaştım. Yarın da cumhurbaşkanıyla paylaşacağım.

Bu bunalım karşısında çıkış yolunun ortaya konulmasına ihtiyacımız var. Bunalım dönemleri doğru yürütülürse yararlı da olabilir. Türkiye bu durumdan bir arınma çıkarmalıdır."

Baykal yarın da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

 

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