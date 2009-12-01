Baykal: Karakol basılırken İçişleri Bakanı nerede?

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, son günlerde şehirlerde düzenlenen yasadışı gösterilere tepki göstererek, "Bu olaylar olurken, karakollar basılırken İçişleri Bakanı nerede?" dedi. Baykal, "Yaşananlardan eskiden sadece PKK sorumlu tutulurken, girilen süreçte toplumun kesimleri birbirini suçlar hale geldi" yorumunu yaptı.



Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Baykal, devletin "PKK ile iş tutmaya" başlamasından sonra, durumun "PKK olayı" olmaktan çıktığını söyledi.



Baykal, “Geride bıraktığımız dönemde hükümet var mıdır, yok mudur, yasalar işliyor mu, işlemiyor mu, hepimiz üzüntü içinde sorgulamak durumunda kaldık" diye konuştu.



PKK'nın kuruluş yıldönümünün, örgütün kurulduğu binada 'resmen kutlandığını' söyleyen Baykal, bunun milletvekillerinin katılımıyla, devletin gözü önünde, televizyonların çekimleri eşliğinde yapıldığına dikkati çekti.



Son günlerde, şehirlerde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerine saldırılarda bulunulduğunu da hatırlatan Baykal, "Açılım, açılım diyordunuz, alın size açılım. Bu olaylar olurken, karakollar basılırken İçişleri Bakanı nerede?" diye sordu.



Minare yasağı



Baykal, İsviçre'de minarelerin yasaklanmasıyla sonuçlanan referandumu da, "Bu bir zihniyettir. Bu kararı Avrupa geçiştiremez" sözleriyle eleştirdi. Hükümete seslenen Baykal, "İsrail'e tepki göstermek yetmez. Aynı tepkiyi İsviçre ve AB'ye de göstermek lazım" diye konuştu.



'Hukuk saygısını sevsinler...'



CHP Genel Başkanı Baykal, konuşmasında, memurların yaptığı "uyarı grevine" de değindi. Baykal, hükümetin memura Uzlaştırma Kurulu'nun önerdiği maaş artış rakamını bile vermediğini, onun üzerine "uyarı eylemi"nin gerçekleştirildiğini söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylem için "hukuka aykırı" dediğini belirten Baykal, "Bu başbakanın hukuka saygısını sevsinler" diye konuştu.



Habur'daki yargılama



Üniversite harçları ile ilgili protestoda bulunan öğrencilere verilen cezaları anımsatan ve Habur'da yapılan yargılamayı eleştiren Baykal, "Kavramlar böyle çürütülürse kamu düzeni, barış tehlikeye girer" dedi.



Tarihin en yüksek cezaevi istihdamı



Baykal, Cumhuriyet tarihinin en yüksek cezaevi istihdamını bu iktidarın gerçekleştirdiğini, cezaevlerinde yer kalmadığını belirterek, tutukluların ezici çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu kaydetti. Baykal, "İşsizlerin ezici çoğunluğu gençtir. Tutukluların ezici çoğunluğu gençtir. Gençlerini hapishanelere koyan, gençlerine, devlet güvelik güçlerinin otoritesini sergilemekle yetinen bir ülke haline dönüşmüş durumdayız" diye konuştu.