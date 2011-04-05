Baykal: Kamuoyundan özür dilerim

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Erdoğan'dan Baykal'a 'ulan' yanıtı: Seviyene inmem

Baykal: Ulan senin haram yediğin paraları kesecek

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Aile Sigortası’nın kaynağını soran Başbakan Tayyip Erdoğan’a Deniz Feneri davasını hatırlatarak, “Bu dümeni döndüren insanların eline devlet bırakılır mı? Bu dümeni döndüren insanlar, kim bilir hangi başka dümenleri döndürüyor değil midir? Sonra da geliyorlar bizim Genel Başkan’a ‘Kaynağı nereden bulacaksın?’ diyorlar. Ulan senin haram yediğin paraları kesecek, onların tümünü milletin ihtiyacına ayıracak” demişti.